Lancette avanti di un'ora, torna l'ora legale

TERMOLI. Tra sabato 25 e domenica 26 marzo tornerà l'ora legale. Di conseguenza porteremo le lancette dell’orologio avanti di un’ora: dormiremo 60 minuti in meno, ma guadagneremo tanta luce in più la sera, con un conseguente risparmio sulla bolletta elettrica e con una minore emissione di CO2. L’ora legale resterà in vigore fino all’ultimo weekend del mese di ottobre, ovvero fino alla notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre.

Lo spostamento in avanti delle lancette dell’orologio comporta di solito disagi minimi, attutiti dalla giornata domenicale in cui abituarsi al nuovo orario. I disturbi sono comunque reali e piuttosto diffusi, e richiedono qualche giorno di adattamento: