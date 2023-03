Tavolo regionale per l’immigrazione: l'attenzione ai minori non accompagnati

CAMPOBASSO. Si è svolta ieri 23 marzo 2023, presso la Prefettura di Campobasso, una riunione del Tavolo Regionale per l’immigrazione, nel corso della quale è stato effettuato un approfondimento congiunto con tutti gli attori istituzioni interessati sul sistema di accoglienza in ambito territoriale.

Durante l’incontro è stato riservato un focus specifico sui minori stranieri non accompagnati, rivolgendo particolare attenzione agli aspetti della presa in carico, delle procedure di accertamento dell’età, del sistema di accoglienza e dei percorsi di integrazione dedicati a tale categoria di soggetti vulnerabili.

Nell’occasione, il Prefetto di Campobasso ha altresì condiviso con soddisfazione la notizia della prossima apertura di un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati nel Comune di Sepino, prevista per il prossimo mese di maggio, in attuazione dell’accordo di collaborazione sottoscritto con il Sindaco lo scorso 8 marzo.

Il Tavolo ha rappresentato un proficuo momento di collaborazione interistituzionale nell’ottica dell’avvio di un percorso congiunto orientato al miglioramento complessivo della governance del sistema di accoglienza nel territorio del Molise.