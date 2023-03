M5S: «Se mancano i parcheggi non resta che sostare in maniera selvaggia»

TERMOLI. Nel giro di appena 24 ore nuova interpellanza dei quattro consiglieri comunali del M5S, stavolta senza la Rete della Sinistra. Nicolino Di Michele, Ippazio Stamerra, Daniela Decaro e Antonio Bovio puntano il doto contro il caos parcheggi selvaggi.

«Se mancano i parcheggi non resta che sostare in maniera selvaggia».

È quello che succede da un po' in Corso Umberto dove nei pressi del microbar le autovetture parcheggiate sul lato sinistro fuori dagli stalli, priva di segnaletica orizzontale e verticale è ormai una prassi. Abbiamo depositato una interpellanza per chiedere contezza a sindaco e assessore che non più di qualche mese fa resero nota la costruzione di un parcheggio multipiano in piazza donatori del sangue. Se mai si farà speriamo che non faccia la fine dell'altro parcheggio multipiano ubicato di lì a pochi passi gestito da una società che ha vinto una gara nel 2017 il cui aggio percepito pare sia il 36% sui parcheggi a raso e del 54% su quello di Via Campania.

Quest'ultimo dispone di 181 posti auto, su tre livelli. Peccato che i livelli siano coperti da abbonamenti annuali a 200 euro. Altro che parcheggi!

Premesso che da diversi mesi si assiste al parcheggio selvaggio al di fuori degli stalli consentiti in Corso Umberto lato sinistro dalla stazione verso il centro. Premesso altresì che tale stazionamento è pericoloso per la viabilità e per i pedoni, chiediamo di sapere da sindaco e assessore competente se le auto che stazionano irregolarmente sono state multate in questi mesi dalla Polizia municipale. In caso di risposta affermativa chiedono di sapere quante contravvenzioni sono state elevate.

In caso di risposta negativa chiedono di sapere il motivo per il quale non sono state elevate contravvenzioni e se si intende intervenire per risolvere la problematica lamentata».