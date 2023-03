I disagi delle commissioni ferme, parla un invalido: «Molto deluso da questa situazione»

TERMOLI. Un tema che manteniamo caldo, quella dello stop dell’attività delle commissioni invalidità nel basso Molise. Fu sollevato nel febbraio scorso dal consigliere regionale pentastellato Angelo Primiani, quindi ne abbiamo approfondito la mancata evoluzione, per così dire, dopo aver raccolto dentro e fuori dall’Asrem i risvolti di questa impasse amministrativa. Ora, sono gli stesso utenti che si rivolgono a Termolionline.

«A tutta la redazione, grazie per gli articoli che riguardano le commissioni Asrem per le invalidità, sono un invalido all’80% che sta aspettando di essere chiamato per il lavoro protetto, sono deluso».

Evidente il disagio di chi aspetta che tutti torni a funzionare, parliamo di soggetti fragili e svantaggiati, che devono assommare la sfortuna di una esistenza minata dalle problematicità fisiche, anche gli inspiegabili vulnus della burocrazia. Ma qual era lo stato dell’arte a cui si era giunti?

Mancano ancora le firme per far sì che le commissioni si sblocchino e, soprattutto, che vengano reintegrate le figure degli assistenti sociali.

Il 2 febbraio scorso la delibera dell'ex direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, ha individuato la nuova composizione della Commissione medica di Larino e l’ha proposta alla Giunta. È passato più di un mese e l’Esecutivo ancora non ratifica la decisione. Manca infatti la presa d’atto delle nuove nomine e questo blocca l’intero iter di attivazione.

Sulle scrivanie si stanno accumulando pratiche su pratiche.