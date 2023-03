Verso la Pasqua: l'esposizione della Vergine Addolorata e del Cristo morto

TERMOLI. Dal quarto venerdì di Quaresima è cominciata l’esposizione della Vergine Addolorata e del Cristo morto.

Tutto è nella fase preparatoria di questo periodo quaresimale, tanto che da ieri nella cappella dell’Addolorata è stata allestita l’esposizione della Vergine e del Cristo morto. Sarà possibile per i fedeli che si recano al vicino cimitero per andare a trovare i cari defunti, anche soffermarsi in chiesa, così da poter visitare e pregare dinanzi le statue che sono state sistemate in preparazione del Venerdì Santo.

Gerry Capurso ha curato l’organizzazione della chiesa dell’Addolorata, rappresentando come si vive questo momento in preparazione della Santa Pasqua.

“Tutto è pronto per il Venerdì Santo e nel frattempo le abbiamo esposte alla pubblica venerazione, perché così coloro che vengono al cimitero a trovare i loro cari defunti possono entrare liberamente in chiesa e pregare dinanzi l’Addolorata e il Cristo morto. Dato che da sempre si sono conservate nella cappella del cimitero.”

Gerry ha continuato dicendo: “Nelle parrocchie ci si prepara in modi diversi al momento della Pasqua, ma sicuramente sono importanti le sacre quarant’ore, poi ci sono anche delle catechesi particolari. Un tempo a Termoli c’erano un gruppo di devote che si riunivano e per trentatré giorni pregavano e riflettevano sulla passione di nostro Signore, sulle piaghe di Gesù e sui dolori di Maria. Usando un manoscritto che si intitolava “I trentatré”, una serie di preghiere che proseguivano fino al Venerdì Santo.”

Ricordando le tradizioni di un tempo insieme a Gerry. Proprio per questo è importante prepararsi alla processione meditando sempre sull’importanza delle quattordici stazioni della Via Crucis.

Sicuramente rispetto agli anni precedenti sono cambiati i percorsi per la città. Così come ci ha dettagliatamente spiegato: “Diversi decenni fa l’Addolorata usciva dalla Cattedrale e il Cristo dalla chiesa della Madonna delle Grazie, perché era presente un calvario ed entrambe le statue si incontravano sul ponte dinanzi la statua della Madonnina e scendevano insieme nella Cattedrale di Santa Maria della Purificazione. Negli anni poi, si è deciso di partire dalla chiesa di Sant’Antonio e concludere in Cattedrale, così come lo conosciamo l’attuale percorso della Via Crucis del Venerdì Santo”.

