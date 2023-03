Scambi internazionali, l'istituto "Achille Pace" blinda il programma Erasmus

TERMOLI. Grande opportunità per l’Istituto comprensivo Achille Pace, accreditato, come singolo istituto, al progetto di mobilità europeo Erasmus + KA120, valido dall’anno scolastico 2023 al 2027. Grazie alla dirigente scolastica Luana Occhionero che ha fortemente creduto nel progetto.

Erasmus + è il programma dell’Unione Europea nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027.

L’istruzione e la formazione inclusive e di alta qualità, nonché l’apprendimento informale e non formale promossi da Erasmus + sostengono i partecipanti di tutte le età e permettono di raggiungere le qualifiche e le competenze necessarie per una partecipazione attiva alla società democratica, una reale comprensione interculturale, la transizione del mercato del lavoro.

All’interno del programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani.

L’obiettivo che la scuola intende raggiungere è realizzare ambienti di apprendimento inclusivi, formando il personale scolastico sul tema dell’inclusione con visiting di buone pratiche. Lo spazio insegna, migliora l’apprendimento, la salute, la socialità e il benessere. Organizzare gli spazi scolastici e la didattica in chiave inclusiva significa garantire a tutti la piena partecipazione ai processi di apprendimento e assicurare a tutti gli alunni, nel rispetto delle loro differenze, il benessere emotivo.

La sfida principale è quella di ripensare alla didattica in modo sistemico, nella consapevolezza che la conoscenza si “costruisce” e non si “trasmette” mettendo in gioco, trasversalmente, tutte le competenze sociali ed emotive.