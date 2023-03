Da mercoledì inizia l'attività della pediatra che sostituirà la dottoressa Cordisco

TERMOLI. In servizio formalmente da oggi, nel concreto entrerà in attività dopodomani, la dottoressa Stefania Sorella, che ha accettato la zona pediatrica su Termoli, come da offerta fatta dall’Asrem, che ha scalato la graduatoria, dopo il pensionamento della dottoressa Elvira Cordisco.

Insomma, a quattro settimane dall’addio alla professione della stimata pediatra, si arriva a sbloccare una situazione che ha visto numerosi genitori protestare per l’assenza durata alcune settimane e la disponibilità che era stata evidenziata solo di un collega a Santa Croce di Magliano.

Da sottolineare come il primo contatto col sostituto potenziale c’era stato già dal 20 febbraio, ma non è andato a buon fine, così si è deciso di scalare la graduatoria.

L’obiettivo del distretto di base dell’Asrem di Termoli è quello di mettere a bando altri due posti almeno da pediatra nel basso Molise, dove l’utenza under 14 si aggira tra 14mila e 15mila utenti.

Intanto, ancora oggi, proprio come ultime manifestazioni di disagio venutesi a creare, ancora più di una madre si è dovuta recare col figlio al Pronto soccorso, l'auspicio è che entro le prossime 48 ore tutto andrà a regime.