Medici di Pronto soccorso, deserto anche l'ultimo bando

CAMPOBASSO. Ennesima battuta d'arresto per la sanità molisana che si conferma poco attrattiva per i medici.

Il concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di 25 medici della disciplina di Medicina e Chirurgia d'accettazione e urgenza è andato deserto.

Si apprende da un documento dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem) che ha stabilito di procedere all'indizione di nuovo avviso pubblico per titoli e contestuale indizione di un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami per la ricerca delle figure professionali richieste.

In Molise situazioni analoghe si sono registrate in passato con numerosi concorsi e avvisi per assumere medici andati deserti.