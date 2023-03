«Piano assunzionale dell'Asrem in ritardo», parte la diffida della Fials

CAMPOBASSO. Il segretario regionale della Fials-Confsal, Carmine Vasile, ha inviato una diffida con richiesta di incontro urgente per definire e poi approvare il piano assunzionale dell'Asrem nel triennio 2022-2024.

«Diffidiamo la struttura commissariale ad adottare un decreto ad hoc per recepire il piano del fabbisogno di personale deliberato dal Direttore Generale dell’'Asrem in data 26/01/2023.

Tanto si chiede perché, in mancanza del decreto specifico, l’'Asrem non può completare il processo di assunzione a tempo indeterminato del personale di tutti i profili professionali previsto nel piano 2022/2024 per giunta sottostimato e non condiviso da questo sindacato.

Al direttore generale dell’Asrem invece si chiede un incontro urgente, con tutte le parti sindacali, per sottoscrivere il nuovo piano assunzionale riguardante il triennio 2023/2025, così come previsto dalla normativa di settore.

Le richieste avanzate rivestono carattere d’urgenza in quanto una grande abbondanza di contratti di lavoro, a tempo determinato, sono in scadenza proprio in prossimità delle ferie estive ed anche perché alcune unità operative, come le radiologie, i laboratori analisi per carenze di tecnici e i servizi di autoambulanza per carenze di autisti, soffrono mancanze ataviche di personale non più sopportabili».