Prorogata per altri sei mesi la gestione cimiteriale alla ditta "Salento Multiservizi"

TERMOLI. Come avevamo annunciato, peraltro, prorogata dall’amministrazione comunale di Termoli la gestione esterna del cimitero, affidata ancora per sei mesi, fino alla fine del prossimo mese di settembre, alla ditta “Salento Multiservizi Gropup S.r.l.”.

Lo scorso 20 febbraio la Giunta Roberti ha definitivamente revocato il project financing che era stato incardinato dalla precedente amministrazione di centrosinistra, ma l’obiettivo di internalizzare dopo quasi 20 anni il servizio di gestione cimiteriale dovrà ancora attendere, almeno fino all’autunno, poiché le procedure e i tempi non risultano compatibili con la scadenza della proroga, fissata a fine marzo.

Per questo, visto che l'esiguità del tempo disponibile non consente di procedere all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio e che il Comune, non è in grado di provvedere con il proprio personale a garantire una corretta gestione del Cimitero con l’espletamento di tutte le operazioni richieste, tra le quali quelle di tanatoprassi, che richiedono capacità attitudinale ed esperienza non indifferibili per ragioni di carattere igienico-sanitario e di pubblico decoro; si è deciso di prorogare la gestione per altri sei mesi, con facoltà di revocare o ridurre la durata di tale proroga, senza nulla a pretendere da parte della Ditta Salento Multiservizi Grop S.r.l, al fine di garantire la necessaria continuità dei servizi cimiteriali, aventi natura essenziale, compresa la manutenzione delle strutture e degli impianti.

L’azienda si impegna a garantire la presenza di quattro addetti. L’impegno di spesa è di 61mila euro e 68 centesimi.