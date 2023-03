Carenza di pediatri nel basso Molise, Toma e Gollo incontrano i vertici della Fimp

TERMOLI. Nel tardo pomeriggio di oggi il presidente della Regione Molise Donato Toma ha incontrato a palazzo Vitale il presidente nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri Antonio D’Avino.

“Abbiamo parlato dei diversi aspetti che investono l’area pediatrica in ambito regionale e concordato l’attivazione di un gruppo di lavoro per approfondire le questioni più attuali e rilevanti, come quella della carenza di pediatri in basso Molise – ha detto Toma – potremo quindi orientare al meglio i vari interventi da mettere in campo per trovare le opportune soluzioni”.

Alla riunione hanno preso parte anche il direttore generale facente funzioni dell’Asrem Evelina Gollo, il segretario regionale Fimp Donato Meffe e il vice Luigi Alberto Cutrone.