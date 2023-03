Carenza di anestesisti e turni in Rianimazione, interviene il legale dei medici

VASTO. Nei giorni scorsi è stato presentato un esposto da parte degli anestesisti dell’ospedale di Termoli, per tramite dell’avvocato Luca Damiano del Foro di Vasto, in cui si illustrano dettagliatamente, alle autorità competenti, varie violazioni relative all’orario di lavoro, che mettono in pericolo sia la salute dei dipendenti, che il buon esito delle prestazioni rese in favore dell’utenza.

"Il commissario ad acta Donato Toma - sottolinea Damiano - dopo una riunione avuta ieri in Regione con vertici Asrem e dirigenti medici, ha assicurato una turnazione h 24 a livello regionale, alla quale concorreranno tutti gli anestesisti della Regione, in attesa dell’assunzione in servizio di nuovo personale già in graduatoria".

Analogo problema di carenza di personale, fa sapere l’avvocato, si registra in numerosi reparti della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, in cui il personale sanitario si è già visto riconoscere un congruo risarcimento da parte del Giudice del Lavoro in casi di riscontrata violazione dei riposi compensativi.

"Ci si auspica l’arrivo di nuovo personale anche per gli ospedali della nostra Asl, per sopperire alle attuali carenze di organico", conclude Damiano.