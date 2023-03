Controlli nelle scuole dopo il sisma, «A Termoli nessuna criticità»

TERMOLI. Dopo la scossa di terremoto avvenuta poco prima della mezzanotte di oggi, mercoledì 29 marzo e dopo la decisione del sindaco Francesco Roberti, sulla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, fin dalle prime luci dell’alba sono stati effettuati i sopralluoghi presso tutti gli istituti scolastici del territorio.

Una decisione saggia che ha trovato riscontro anche nelle parole dell'ingegnere Gianfranco Bove.

«L’idea di chiudere le scuole per consentire queste verifiche, a scopo precauzionale, è corretto. Il nostro sindaco che è anche Presidente della provincia ha fatto bene. Sono qui con i miei colleghi, in tutto quattro squadre e stiamo verificando non solo le scuole ma anche altri edifici pubblici, come il PalaSabetta e PalaAirino e per fortuna non sono state riscontrate criticità.

Stiamo facendo queste verifiche dalle prime luci dell’alba. Per gli istituti di competenza della Provincia di Campobasso, ci siamo sentiti con i responsabili e ci stiamo occupando anche di queste verifiche. Quadri fessurativi non ne avevamo prima e non ne abbiamo ora. E dobbiamo dire che non sono state riscontrate criticità in nessuna scuola del territorio termolese».

