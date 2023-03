L'emergenza sisma rientra, giovedì si torna a scuola

TERMOLI. Utile ribadire il messaggio, riaprono domani le scuole rimaste chiuse oggi per le verifiche opportune post sisma nel territorio della provincia di Campobasso. Al momento, solo Sant'Elia a Pianisi ha confermato la chiusura per giovedì 30 marzo. Disco verde, invece, negli altri comuni, come ha reso noto ad esempio Termoli, a margine dell'attività di ispezione dei plessi scolastici cittadini: «Giovedì 30 marzo riapriranno regolarmente le scuole in città».

Stesso discorso è stato reso noto anche dalla sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci: «Informiamo la cittadinanza che sono terminati i controlli sui plessi scolastici e sugli edifici comunali. Il personale dell'Ufficio Tecnico del nostro Comune ha eseguito i sopralluoghi e siamo lieti di comunicare che non sono state riscontrate anomalie o criticità. A meno di ulteriori sviluppi degli eventi sismici, le attività scolastiche riprenderanno quindi regolarmente nella giornata di domani, giovedì 30 marzo».

Messaggio diffuso anche dall'amministrazione comunale di Larino, attraverso il canale WhatsApp: «A seguito dei controlli effettuati questa mattina dai tecnici comunali tutti gli edifici scolastici sono risultati agibili. Domani, dunque, le lezioni riprenderanno normalmente».

A rendere nota la riapertura delle scuole pure i sindaci di Montecilfone, Giorgio Manes, e Alessandro Amoroso, a Petrella Tifernina.