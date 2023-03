Sanità nel basso Molise, in campo l'opposizione termolese e il comitato San Timoteo

TERMOLI. Doppio appuntamento, nel giro di mezz'ora appena, domattina, venerdì 31 marzo.

Sulle «Criticità del servizio sanitario regionale. Una “radiografia” sullo stato di fatto dell’Ospedale San Timoteo di Termoli. Riflessioni, proposte e azioni da intraprendere», è il tema che sarà affrontato alle 10 presso i locali della parrocchia di San Timoteo, a cura del presidente dell'omonimo comitato.

«In particolare si esaminerà, in dettaglio, lo stato di fatto ad oggi in cui versa l’ospedale San Timoteo di Termoli, unico presidio ospedaliero a servizio della popolazione del basso Molise. Occasione per illustrare: idee, proposte e azioni da intraprendere che il Comitato ritiene utili per uscire dallo stato “comatoso” in cui da tempo versa il nostro servizio sanitario regionale. Il comitato auspica di trovare interesse e partecipazione, in primis dei cittadini di Termoli e del basso Molise, delle associazioni, comitati, ordini professionali, forze sociali e di categorie (principalmente quelle del settore sanità) nelle proposte e azioni che intende intraprendere».

Subito dopo, alle 10.30, nella sala consiliare del Comune di Termoli si terrà una conferenza stampa dei consiglieri di minoranza sul tema dei problemi del reparto rianimazione del San Timoteo di Termoli e sul continuo peggioramento della sanità in Basso Molise. Parteciperanno i consiglieri di minoranza al Comune di Termoli Marcella Stumpo, Nick Di Michele, Daniela De Caro, Antonio Bovio, Ippazio Stamerra, Angelo Sbrocca, Manuela Vigilante, Oscar Scurti, Andrea Casolino.