Giorgetta (Asrem): «Altri due pediatri in arrivo nel basso Molise»

TERMOLI. In servizio formalmente dal 27 marzo, e nel concreto da mercoledì 29 marzo, la dottoressa Stefania Sorella, che ha accettato la zona pediatrica su Termoli, come da offerta fatta dall’Asrem, che ha scalato la graduatoria, dopo il pensionamento della dottoressa Elvira Cordisco.

Una situazione che sembrava si fosse sbloccata per i tanti bambini rimasti senza pediatra ma che, porta con sé ancora degli strascichi strani.

Sì perché se Termoli ora risulta coperta con l’arrivo della dottoressa Sorella, a rimetterci sono i piccoli di Montenero di Bisaccia.

La dottoressa Sorella lavorava a giorni alterni su Termoli e Montenero, e qui aveva preso il posto del dottor Moretta dopo che quest’ultimo è andato in pensione.

L’obiettivo del distretto di base dell’Asrem di Termoli è quello di mettere a bando altri due posti almeno da pediatra nel basso Molise, dove l’utenza under 14 si aggira tra 14mila e 15mila utenti.

Cosa succederà adesso? Abbiamo contattato il dottor Giovanni Giorgetta direttore dell’Asrem di Termoli.

«Con l’articolo 36 del nuovo contratto, sono stati aumentati del 10% i bambini che possono essere presi in cura dai pediatri e, quindi, io immediatamente ho fatto l’autorizzazione spiegando, ai punti di scelta e revoca, che possono passare da 880 a 968. Già chi vuol scegliere un altro pediatra è in grado di poterlo fare. Ci sono state e ci saranno a brevissimo delle novità per quanto riguarda la pubblicazione di ulteriori due zone carenti da me richieste per il basso Molise. E immagino che ci possa essere, a brevissimo, una conclusione di questo percorso, così da risolvere almeno per i prossimi due, tre anni, i problemi del nostro territorio. È una richiesta che va al di fuori del contratto che, purtroppo, prevede pediatri in funzione solo per bambini da 0 a 6 anni e, quindi, noi avremmo diritto solo a 7 pediatri. Con la sostituzione della Cordisco siamo già a 8 e con la richiesta della pubblicazione di altre due zone, arriviamo a 10».