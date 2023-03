Contributi al trasporto urbano, il Comune porta la Regione al Consiglio di Stato

TERMOLI. Nel tavolo ministeriale della vertenza Vibac Regione Molise e Comune di Termoli erano assieme per dare risposte ai lavoratori che rischiano il licenziamento, ma sempre a Roma, stavolta al Consiglio di Stato, ci sarà una battaglia amministrativa che vedrà contrapposti i due enti, in materia di Tpl.

L’amministrazione Roberti ha impugnato a gennaio il riparto di fondi e chilometri disposto dall’ente di massima programmazione regionale, ma ha subito uno stop in fase cautelare nel ricorso che mirava a ottenere la sospensiva del provvedimento al Tar Molise. Così, ha deciso di portare la questione all’evidenza del Consiglio di Stato. In ballo il riparto dei contributi per il trasporto pubblico locale urbano per l’anno 2023, che comprende le località di Campobasso, Termoli, Isernia e Larino. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo l’annullamento degli atti e l’istanza cautelare di sospensiva, discussa nella camera di consiglio di mercoledì 8 marzo.

Il collegio aveva evidenziato come la nuova disciplina dato incarico alla Giunta regionale unicamente il compito di rideterminare le percentuali dei contributi da ripartire, attualmente in piccola parte (10%) connesse alla realizzazione di obiettivi di razionalizzazione della rete del trasporto e in larga misura (90%) non legate ad alcun obiettivo; la stessa disciplina, per converso, ha attribuito proprio al competente servizio regionale il potere di quantificare gli importi annuali da assegnare ai singoli Comuni, e ciò sulla base di elementi diversi da quelli invocati nel ricorso, quali i chilometri percorsi, il numero degli abitanti e la densità abitativa, nonché l'utenza.

L’appello al Consiglio di Stato si basa sull’assunto che «Il Giudice amministrativo di primo grado, tenuto conto dell’affidamento dell’Ente sull’entità dei contributi regionali sino ad oggi riconosciuti in proporzione all’entità del servizio prestato sul territorio e della procedura di gara indetta e conclusa in base all’entità della disponibilità prospettata, non ha considerato l’invarianza dei contributi ricevuti dallo Stato e l’immodificabilità unilaterale del servizio reso all’utenza, con mero atto dirigenziale, per di più in mancanza di una preliminare valutazione politico-amministrativa, da assumere di concerto con l’ente locale e in sede di modifica e variazione del piano di trasporto pubblico locale ovvero del programma di gestione del servizio e del relativo fabbisogno».