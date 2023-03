«Una carriera in prima linea», Nicolino De Michele accolto in Municipio a Ururi

URURI. Per la prima volta Termoli, nella giornata di ieri, giovedì 30 marzo, ha ospitato la festa regionale della Polizia penitenziaria. Una mattinata intensa che ha visto, anche, il debutto pubblico del nuovo direttore del carcere di Larino (che dirige assieme a quello di Campobasso) Antonella De Paola, che assieme al comandante di reparto Francesco Maiorano ha offerto le due relazioni principali della rassegna. In prima fila vertici e rappresentanti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, vescovo, sindaco di Termoli, questore e prefetti di Campobasso e Isernia, il presidente del Consiglio regionale e altri esponenti di Palazzo D’Aimmo, che hanno anche consegnato a fine cerimonia gli attestati di benemerenza al personale che si è distinto nell’adempimento dei compiti istituzionali.

Il Corpo di polizia penitenziaria, così come oggi è delineato, è stato istituito il 15 dicembre 1990, con la legge di riforma n. 395, tuttavia le origini storiche della risalgono al 1817, anno in cui il Regno Sardo promulgò le Regie Patenti, atto costitutivo dei custodi delle carceri, che approvarono il “Regolamento delle Famiglie di Giustizia” Nel 1873, il Corpo fu organizzato militarmente ed assunse la denominazione di Corpo delle guardie carcerarie. La successiva denominazione di “Corpo degli Agenti di Custodia” fu stabilita con il Regio Decreto del 1890 e fu mantenuta per un secolo, fino a quando la legge di Riforma del 1990 ha istituito il Corpo di polizia penitenziaria. La Riforma del 1990 ha fatto del Corpo di polizia penitenziaria una delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, riconoscendo alla Polizia Penitenziaria un ruolo fondamentale ed innovativo per un sistema penitenziario democratico e moderno. Infatti, il personale di Polizia penitenziaria è chiamato ad assolvere il mandato costituzionale previsto dall’art. 27 della Costituzione, secondo il quale contribuisce al raggiungimento della finalità rieducativa della pena e al contempo assicura l’ordine e la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari.

Presente, alla festa regionale, anche Nicolino De Michele, commissario di Polizia penitenziaria e Comandante di Reparto degli Istituiti Penitenziari di Parma. Dopo aver preso parte alla festa svoltasi presso l’ex cinema Sant’Antonio di Termoli, è stato accolto nella sala consiliare del comune di Ururi dalla sindaca Laura Greco.

«Ieri pomeriggio, giovedì 30 marzo, nella sala consiliare del Comune di Ururi abbiamo accolto con onore il Commissario di Polizia Penitenziaria, Comandante di Reparto Istituiti Penitenziari di Parma Nicola Di Michele, nostro concittadino, che nella sua carriera si è sempre distinto per caparbietà e alta professionalità. Durante l’incontro abbiamo ascoltato con grande attenzione le difficoltà e gli ostacoli di una carriera sul campo sempre in prima linea. Un traguardo che dà lustro alla nostra Comunità». La sindaca Laura Greco.

La Polizia Penitenziaria è al servizio del Paese perché opera per la difesa della legalità e per la sicurezza dei cittadini.

Galleria fotografica