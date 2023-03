«Il San Timoteo ha raggiunto un livello comatoso. Chiediamo al più presto il decreto Molise»

TERMOLI. «Lo stato del San Timoteo ha raggiunto un livello comatoso. Tutti i reparti presentano criticità- ha dichiarato, questa mattina alla stampa, Nicola Felice del comitato “San Timoteo” - Pronto soccorso, chirurgia, ortopedia, ginecologia sono veramente in uno stato penoso. Ultima notizia triste riguarda la rianimazione. C’è un provvedimento in atto per carenza di anestesisti che da 7 sono diventati 4 e, non riescono più a garantire i turni».

Il commissario ad acta, su richiesta del direttore Evelina Gollo, emanerà un decreto di sospensione temporanea, entro un mese, verranno assunti 3 anestesisti e ci sono altri 10 che dovranno dare la disponibilità.

«Cosa succede se c'è qualche urgenza? È la valanga che giunge sul San Timoteo. Perché si sa che la valanga nasce da piccole cose. Noi continueremo a chiedere di conservare i reparti normali e ottenere il decreto Molise. È un decreto indispensabile. Saremo zelanti, soprattutto in questo periodo. Soprattutto con i nostri parlamentari che ci hanno promesso che avrebbero fatto approvare il decreto Molise. Non basta una voce singola. Chiediamo al presidente della giunta regionale, un atto deliberativo indirizzata al Governo chiedendo fortemente il decreto Molise e chiediamo ai sindaci di farsi promotori di un incontro con i Prefetti. Anche i cittadini devono fare la loro parte. Deve essere fatta una manifestazione di massa, chiediamo l'aiuto di tutti, indistintamente».

La grave criticità di questi anni registrata nella Sanità, che la pandemia da Covid ha solo acutizzato, è stata generata principalmente dalle norme che hanno indotto il blocco delle assunzioni del personale sanitario nel comparto pubblico, oltre a definanziamenti nel corso degli ultimi anni, creando una crisi di sistema ancora oggi difficile da superare. Ha molto inciso in negativo il blocco del tetto alla spesa per il personale dipendente, fissato, dal Patto per la Salute 2010-2012 e ancora oggi vigente, alla spesa dell’anno 2004 diminuita dell’1,4%. Ciò non ha consentito l’adeguamento delle piante organiche necessarie e previste dalle programmazioni regionali di UOC, UOS, e Servizi in relazione ai fabbisogni reali della popolazione. Obbligo che, per le regioni in Piano di rientro, viene periodicamente verificato dal famigerato Tavolo Tecnico Interministeriale composto da dirigenti del Ministero della Salute e del Ministero di Economia e Finanze.

Per la regione Molise tutto questo è ulteriormente aggravato essendo, appunto, in Piano di rientro, per il debito accumulato negli anni, e soprattutto Commissariata da circa 14 anni (dal 2009) dal Governo nazionale. Il Consiglio regionale è stato, e lo è ancora oggi, esautorato dalla Programmazione Sanitaria Regionale, demandata ad un Commissario e da un sub Commissario: oggi nelle persone del Presidente della regione Dottor Donato Toma e del Dottor Marco Bonamico, nominati dal Governo centrale. Purtroppo ancora oggi il Molise, con la Calabria, resta ancora una regione commissariata. In questo lungo periodo nessun Commissario, sia tecnico che politico, ha raggiunto l’efficientamento del SSR e neanche una riduzione della spesa, nonostante i pesanti tagli praticati agli investimenti e soprattutto la riduzione di personale. È indiscutibile lo stato comatoso in cui versa il nostro servizio sanitario regionale come pure il fallimento del sistema di Commissariamento ormai riconosciuto e acclarato da più parti. Come pure è indiscutibile che da alcuni lustri una “mannaia” si abbatte principalmente sul basso Molise con le solo strutture pubbliche presenti sempre più in sofferenza per carenza di personale a causa del blocco del turn over, oltre alla decurtazione dei posti letto, l’eliminazione anche di interi reparti, e riconversione dell’ospedale “Vietri” di Larino in Casa della Salute prima e oggi ospedale di Comunità. A questo si aggiunge che l’ASReM da anni piuttosto che indire i concorsi per la nomina dei nuovi primari di reparti andati in quiescenza, ha preferito affidare la gestione dei reparti a dei facenti funzione, e per altre figure professionali ricorrere a contratti a tempo determinato, nonché massicciamente aggiuntive, facendo crescere spesa, stress e disagi al personale ancora in servizio.

Nel pronto soccorso i medici sono 8; di questi 2 sono venezuelani con contratto a tempo determinato. Detti medici oltre al PS, garantiscono anche la medicina d’urgenza con 8 posti letto contro 5 previsti. Da rilevare che per il solo PS per garantire la turnazione necessitano 16 medici specialisti. In definitiva considerando anche la medicina d’urgenza mancano 11 medici.

In Cardiologia ci sono 6 medici turnisti ed uno specializzando. Ad aprile andranno in pensione 2 specialisti; resteranno solo 5 turnisti con l’impossibilità di garantire H24 mentre in chirurgia ci sono 6 medici chirurghi. Le ferriste sono solo 7 (di cui 1 in malattia seria che abbandonerà il servizio) e altre 2 prossime alla pensione, decisamente insufficienti. Restando solo con solo 5 ferriste, non sarà possibile garantire il necessario servizio nel blocco operatorio che annovera ben 6 specialità: chirurgia, ortopedia, ginecologia, otorino, oculistica, urologia.

Solo due sono gli ortopedici di cui 1 venezuelano sessantenne. Numero di medici assolutamente insufficiente. Per la ginecologia ci sono 8 Ginecologi di cui 1 da domani primo aprile è dimesso. Restano in 7 di cui 1 attualmente in maternità, ne restano solo 6. Chiaramente insufficienti e si garantisce il servizio con sacrifici, oltre a ridurre le possibilità di sperare di poter conservare in deroga, su richiesta da inoltrare al Tavolo Tecnico Interministeriale, il Punto nascite.

