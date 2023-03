“In che mondo viviamo”, l'incontro con l’ambasciatore Mario Palma

MONTENERO DI BISACCIA – L’Università delle Tre Età organizza per martedì 4 aprile, alle 18 nella Sala consiliare di Piazza della Libertà, un evento già da tempo annunciato e atteso.

Si tratta di “In che mondo viviamo”, interessante quanto importante dialogo con Mario Palma, autore di numerosi libri e diplomatico a riposo con una lunga carriera da ambasciatore in vari Paesi (Taiwan e Bangladesh su tutti). Il dottor Palma saprà offrire il suo sguardo esperto sullo scenario geopolitico attuale, in particolare sulla guerra in Ucraina, sui flussi migratori e sull'informazione attorno a questi fenomeni, strettamente connessi fra loro. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali della sindaca Simona Contucci e dalla presidente UniTre di Montenero Margherita Rosati e moderato da Luigi Catalano, direttore dell’Accademia di Umanità dell’associazione montenerese.

L’evento è gratuito e aperto a tutti; le prime file sono riservate ai soci UniTre.