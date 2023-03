«Ci stanno negando il diritto di curarci, scendiamo in piazza per la nostra salute»

Conferenza stampa della minoranza sulla sanità molisana: Nick Di Michele

TERMOLI. La questione della sanità continua a tenere banco, da ultimo e non per importanza sono emersi i problemi del reparto rianimazione del San Timoteo di Termoli e di conseguenza il continuo peggioramento della sanità in basso Molise.





A tal proposito i consiglieri di minoranza del comune di Termoli, si sono riuniti, questa mattina, nella sala consiliare per parlare di questa gravosa situazione. Un’ora prima, anche il Comitato San Timoteo è intervenuto sulla questione sanità.

Hanno partecipato alla conferenza i consiglieri di minoranza al Comune di Termoli Marcella Stumpo, Nick Di Michele, Daniela Decaro, Antonio Bovio e Oscar Scurti.

«Si tratta di negazione dei diritti- ha affermato Marcella Stumpo- noi avevamo un signor ospedale e, non è retorico definirlo così, sia dal punto di vista tecnico sia umano. Adesso abbiamo delle macerie, la sensazione che si prova entrando in ospedale è quella di un luogo all’abbandono, dovuta non a chi lavora e fa miracoli, ma perché è stata messa in atto una scientifica manovra di distruzione. La carenza dei medici è un dramma in tutta Italia a causa dell’incapacità di programmare. Il problema principale, ora, è la mancanza di attrattività. Quale medico sceglierebbe, anche a tempo indeterminato, di venire qui? Venire qui per imparare che cosa? I reparti sono smantellati, non esistono primari, non c’è più possibilità di fare esperienza. È un problema della politica, il cittadino ha il diritto, secondo la Costituzione, di accedere a cure di livello quantomeno buono. Un livello che tuteli il diritto alla vita. È arrivato il momento di alzare la voce e di prendere parola. Prima l’abbiamo fatto separatamente, adesso cerchiamo di coordinare le forze e organizzare una manifestazione dei cittadini».

Una manifestazione per la vita, per la lotta a un diritto sacrosanto. Non è accettabile doversi far curare in altri posti.

«Un faro acceso su una realtà che riguarda tutti- ha iniziato così il suo intervento Daniela Decaro, rivolgendosi ai giornalisti presenti in sala- Abbiamo detto, in tutte le salse, che la salute è un diritto costituzionale, ma non solo la salute anche i servizi devono essere garantiti, pubblici e gratuiti. I servizi devono garantire a tutti di potersi curare. Per farvi capire il mio pensiero vi racconto cosa mi è successo. Un mese fa ho avuto bisogno di una visita specialistica e ho cercato di poterla fare qui in Molise. Mi è stato negato poiché le liste e i tempi di attesa erano inconciliabili con le mie esigenze e, quindi, mi sono dovuta recare in una struttura in Abruzzo, dove per prima cosa ho avuto una visita nel giro di dieci giorni. Ho visto un ambiente completamente diverso, strutturato, organizzato a partire dal Cup dove c’erano 8 postazioni. Cosa mi ha colpito di quella realtà? La presenza di medici specializzandi. E la normativa è chiara, l’ultimo decreto legge 104 del 2020 consente di utilizzare e usufruire di questi medici specializzandi. Sono di supporto allo strutturato. Non siamo qui per recriminare il passato o dare colpe, siamo qui per cercare delle soluzioni. Le soluzioni le devono trovare le persone che vengono pagate, ma noi possiamo essere di supporto. Perché non pensare agli avvisi per i primariati? L’utente è alla ricerca della professionalità, servono risorse di spicco. Gli altri ospedali non sono vicini, quello di Vasto è comunque a 20 minuti da qui. E le urgenze? E la Bifernina per arrivare a Campobasso. Dobbiamo lottare, per farlo abbiamo bisogno dei cittadini. Questo lassismo non va bene. Continuiamo a credere di salvare questo ospedale».

Rendere partecipe la popolazione è il primo passo per risolvere il problema.





«Siamo stati costretti a indire questa conferenza perché siamo molto preoccupati- ha esordito così Oscar Scurti, prendendo la parola- Siamo ormai quasi rassegnati dal discorso che ci sono lunghe liste d’attesa per le visite specialistiche. Chi ha disponibilità economiche può sopperire a questo disguido utilizzando delle risorse proprie velocizzando i tempi. Purtroppo ci sono tantissime altre persone che non hanno questa possibilità sia per un discorso economico che di salute. Il problema diventa ancora più grave se abbiamo delle emergenze e, anche queste emergenze non sono soddisfatte nei tempi giusti. È un grande problema. E il problema dell’estate rimane un altro grande problema. Stiamo vedendo uno smantellamento dei servizi ospedalieri del basso Molise, iniziato con Larino. Ben venga l’esposto degli anestesisti. Se non c’è personale e devono fare un sacrificio enorme, non viene rispettato il contratto collettivo nazionale, se non riescono ad avere i servizi non riescono a portare a termine il loro lavoro. Non si può pensare di spostare un’anestesista da Isernia a Termoli e non può essere che questo avvenga dopo l’esposto».

Una situazione delicata e difficile, dove non si trovano medici, manca l’attrattività e l'ospedale è all’abbandono. L’ospedale deve essere il primo tema, in vista delle regionali, per il rilancio del territorio.

«Non avere un ospedale adeguato alle esigenze dei cittadini è un grande problema, come diceva il collega Scurti- ha detto Antonio Bovio- parlo per esperienza personale, di quello che è successo a mio padre. Portato in ospedale ho notato che non c’era quella situazione in cui i pazienti vengono trattati in un certo modo. L’ho visto con i miei occhi. Faccio appello alle forze politiche e ai cittadini, scendiamo in piazza e facciamo sentire la nostra voce!».

Più duro l’intervento di Nick De Michele che ha parlato di «imbecillità di chi ha governato questa Regione in tutti questi anni. La Regione Emilia Romagna ha un debito di 330 milioni, ma è la seconda regione in Italia come produzione di Pil. Sono preoccupati di questi 330milioni. Quando ho detto che in Molise c’è il doppio, il direttore generale dell’ospedale di Parma è svenuto! Qui non si scherza più. Mi ricordo di un presidente di regione che mi disse “scommettiamo una pizza che l’ospedale di Termoli non chiuderà?”, sono passati 5 anni e la pizza Frattura me la deve pagare. La gente non può andare a curarsi a Milano, solo di viaggio se ne vanno 500€. E le cure? Qui parliamo di soldi. Una famiglia che guadagna 1500 euro non può spendere 500 euro per una visita. I cittadini devono mobilitarsi insieme a noi. Basta delegare a Campobasso. Sono loro che devono venire qui. Senza Termoli il Molise muore».

Galleria fotografica