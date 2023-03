C'è chi impugna il piano dei chioschi, nel mirino il lungomare Nord

TERMOLI. È stato impugnato al Tar Molise l’avviso pubblico per la concessione di aree pubbliche per l’installazione e gestione di chioschi, bandito lo scorso 10 gennaio, di cui è stato chiesto l’annullamento nella parte in cui è stata prevista la possibilità di assegnare in concessione anche l’area denominata “2. Via Amerigo Vespucci”.

Un ricorso che riguarda, dunque, soltanto la zona del lungomare Nord, quello compreso tra la rotonda del trabucco e la zona della Torretta.

Il ricorrente, ha impugnato anche la delibera di Giunta del dicembre scorso, con la quale è stato espresso indirizzo favorevole in merito all’indizione di un avviso pubblico, volto ad acquisire manifestazioni di interesse per la concessione di aree comunali per l’installazione e gestione di chioschi.

L’amministrazione comunale ha autorizzato il sindaco alla costituzione in giudizio, deliberando di incaricare della rappresentanza in giudizio e della difesa dell’ente l’avvocato Lorenzo Derobertis.