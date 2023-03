«Miglioreremo la raccolta differenziata grazie ai fondi del Pnrr»

MONTENERO DI BISACCIA. Un altro finanziamento del Pnrr è stato ottenuto a Montenero di Bisaccia. L'annuncio social è di questa sera, da parte della sindaca Simona Contucci: «Un bel traguardo per il nostro paese: quasi un milione di euro a Montenero di Bisaccia per il miglioramento della raccolta differenziata. Il progetto è teso al miglioramento, alla meccanizzazione e alla digitalizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il piano prevede: il potenziamento delle funzioni del Centro di raccolta comunale con "bocche smart" per conferire i rifiuti riciclabili, un'isola ecologica portuale dedicata a raccogliere i rifiuti delle attività marinare inclusa la plastica raccolta dal mare dai pescatori, video sorveglianza, contenitori "intelligenti" in dotazione alle attività ricettive e anche a disposizione dei consumatori. Soddisfazione doppia, perché da una parte abbiamo raggiunto un ottimo posto in graduatoria e anche perché, fino ad ora, abbiamo dovuto competere con altre realtà importanti del resto d’Italia per ottenere i fondi del Pnrr.

Un grazie particolare alla consigliera delegata all’Ambiente Fiorenza Del Borrello e all’Ufficio Tecnico del nostro Comune, per aver seguito con attenzione le fasi utili alla presentazione della proposta progettuale».