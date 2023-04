Un pesce d'aprile per San Basso diventa virale, ma Eros non verrà a Termoli

TERMOLI. Un pesce d'aprile per San Basso? Beh il calendario propone anche questo, col mattacchione di Donato Di Rado, che persino in anticipo, nella serata del 31 marzo, ha mandato in delirio, scherzosamente, fan del cantante Eros Ramazzotti, proponendo il ticket per un fantomatico concerto del 4 agosto 2023 in piazza Giovanni Paolo II a Termoli.

Sinceramente, guardando la data e ben sapendo che il concerto di San Basso è in agenda il 5 agosto, poiché il 4 è dedicato alla Processione e ai fuochi pirotecnici subito è balzata agli occhi l'incongruenza... un pesce arrivato qualche ora prima che ha disorientato, ma nulla di reale.