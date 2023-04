Verso l'ordinanza balneare, la stagione turistica 2023 partirà il primo maggio

TERMOLI. La stagione balneare partirà il primo maggio, come lo scorso anno. L'ordinanza della Regione Molise sarà emanata nei prossimi giorni, alla luce di alcuni correttivi rispetto a quella del 2022, per il venir meno di talune restrizioni Covid, che fortunatamente sono "rientrate", col progressivo ritorno alla normalità.

In questo senso, presso la sede della Capitaneria di Porto di Termoli, si sono riuniti Regione Molise, Guardia costiera, il consigliere regionale Vincenzo Niro, delegato dal presidente della Giunta Donato Toma, e i rappresentanti dei 4 comuni costieri, assieme a una delegazione in rappresentanza degli operatori balneari. Riconfermata in toto l'ordinanza balneare 2022 ad eccezione (e meno male) delle regole restrittive per il Covid che sono state abrogate. Mantenuta la distanza di 10,5 mq per ogni postazione-ombrellone, per continuare a garantire sicurezza e comodità per il cliente e il turista.

L'attualità balneare, peraltro, stamani vede il Comune di Termoli capitale del dibattito sulle concessioni demaniali marittime.

Il Comune di Termoli e l’Associazione “Sepino nel Cuore Aps", con la propria “Sezione Giuridica – Nerazio Prisco”, organizzano alle ore 10,30, il convegno dal titolo “Concessioni demaniali marittime: una storia infinita” presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli.

Presiederà Carmine Volpe, presidente aggiunto al Consiglio di Stato. Parteciperanno in qualità di relatori: Domenico Cerqua, Magistrato della Corte dei Conti del Molise; Pino Ruta, avvocato amministrativista; Sergio Mostacci, comandante della Capitaneria di Porto di Termoli; Antonio Capacchione, presidente nazionale del Sindacato italiano balneari; Domenico Venditti, presidente Sib Molise; Andrea Ferrante, dottorando di ricerca dell'Università degli Studi del Molise. I saluti sono affidati a Francesco Roberti, sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso, nonché a Pasquale Giordano, presidente dell’Aps “Sepino nel Cuore”. L’evento ha il patrocinio del Comune di Termoli, della Provincia di Campobasso e dell’Università degli Studi del Molise.

Come noto, nelle sentenze “gemelle” dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2021, i giudici hanno sancito che devono essere disapplicate, anche da parte della Pubblica Amministrazione, le norme della legge di bilancio per il 2019 che prorogavano le concessioni al 2033. Anche recentemente il Consiglio di Stato è intervenuto nuovamente sulla questione, affermando incidentalmente come la proroga di un anno - fino al 2024, disposta dal recentissimo “Decreto Milleproroghe”, vada disapplicata. Altresì il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lettera inviata ai presidenti di Camera e Senato lo scorso febbraio, era intervenuto sulla questione. Il tema offre numerosi spunti di riflessione: la tutela degli investimenti degli attuali concessionari, la valorizzazione dell’immenso patrimonio costiero italiano, il rispetto delle regole sulla concorrenza, il rapporto con l’Unione Europea. L’incontro si terrà nella sala consiliare del Comune di Termoli in via Sannitica.