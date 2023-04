Energie verdi e rapporti con il mare: nasce il "Blue & Green Sea"

"Blue & Green Sea": l'intervista a Domenico Guidotti

TERMOLI. Convegno “Blue&Green Sea” organizzato dalla Gs Travel dell’imprenditore Domenico Guidotti. Termoli ha vissuto, nella mattinata di venerdì, un momento interessante di confronto sulle energie rinnovabili e il rapporto col mare.





L’evento si è svolto a bordo della Mn Zenit, ormeggiata al porto di Termoli molo nord-est. Le Comunità Energetiche, Eolico Off Shore e impianti di produzione di idrogeno senza perdere mai di vista la tutela del nostro mare, senza svalorizzare le risorse locali.

Presente a questo incontro la politica nazionale e quella regionale, con il Senatore della Repubblica italiana Costanzo Della Porta, l’assessore regionale all’energia Quintino Pallante, il sindaco della nostra città che ricopre anche la carica di Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, ricevuti dal padrone di casa Domenico Guidotti.

Erano presenti anche alcune classi dell’Istituto Tecnico Industriale Majorana con loro il professore Roberto Mascilongo, il quale ha mostrato assieme ai suoi studenti l’interessante progetto “Blue&Green Sea” ovvero “Mare blu e verde”. Un lavoro corposo che ha visto gli studenti sezionare ed analizzare quattro argomenti: le energie alternative, la realtà italiana, l’idrogeno e l’eolico off shore.

L’imprenditore Guidotti ha tenuto a sottolineare che “Abbiamo bisogno di più energia pulita” e che “Da circa due anni abbiamo depositato un brevetto e siamo sempre attenti alle novità. Utilizziamo inoltre dei sistemi simili a siluri che analizzano quello che trovano in mare e ci dicono se è il caso di intervenire per rimuovere oggetti o altri materiali”. E sull’eolico off shore che "va fatto con criterio”. L'assessore regionale Quintino Pallante ha ribadito che il “progetto deve rispettare la vocazione turistico-commerciale del Molise”. Sono intervenuti anche il senatore Della Porta e il sindaco Roberti.

