Concessioni demaniali marittime, una storia infinita: Termoli ombelico del mondo balneare

L'intervista al presidente aggiunto del Consiglio di Stato Carmine Volpe

TERMOLI. Trovare la quadratura del cerchio tra le esigenze di chi ha investito da generazioni per garantire l’accoglienza turistica e le regole imposte dall’Unione europea che vanno fatte osservare, nel mezzo, tra privati e Bruxelles, la politica italiana, che da quando è stata recepita la direttiva sulla libera concorrenza dei servizi, la cosiddetta Bolkestein, non è riuscita ancora a risolvere la questione delle concessioni demaniali marittime.

L’impegno assunto in campagna elettorale dall’attuale premier Giorgia Meloni e poi concretizzatosi col decreto Milleproroghe, si cui ci sono state poi le valutazioni negative, di contrasto rispetto al dettato comunitario e alla ordinanza del Consiglio di Stato del novembre 2021, non ha sin qui offerto il salvacondotto sperato.





Ma la responsabilità della classe politica affonda le radici nel tempo, come ha sottolineato il presidente aggiunto del Consiglio di Stato, Carmine Volpe, matesino di origine, chiamato dall’associazione Sepino nel Cuore Aps a intervenire oggi in sala consiliare, a Termoli.

Un confronto che ha reso la città adriatica per un giorno ombelico del mondo balneare.

L’aula di via Sannitica era gremita, di operatori del settore, vertici territoriali delle forze dell’ordine, esponenti politici ai vari livelli, rappresentanti istituzionali e amministratori.

Un tema quanto mai d’attualità, che vede ormai avvicinarsi l’ultima stagione balneare con il corso di validità delle concessioni demaniali.

Il presidente Volpe, che ha aperto i lavori, dopo i saluti di Pasquale Giordano e Francesco Roberti, non è stato tenero per nulla proprio con chi dal mondo politico non ha saputo trarre soluzioni, nell’ambito di un quadro normativo che si è andato via via ingarbugliandosi.

L’evento, che godeva del patrocinio del Comune di Termoli, della Provincia di Campobasso e dell’Università degli Studi del Molise, ha messo a fuoco i contenuti delle sentenze “gemelle” dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2021, i giudici hanno sancito che devono essere disapplicate, anche da parte della Pubblica Amministrazione, le norme della legge di bilancio per il 2019 che prorogavano le concessioni al 2033.





Anche recentemente il Consiglio di Stato è intervenuto nuovamente sulla questione, affermando incidentalmente come la proroga di un anno - fino al 2024, disposta dal recentissimo “Decreto Milleproroghe”, vada disapplicata. Altresì il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lettera inviata ai presidenti di Camera e Senato lo scorso febbraio, era intervenuto sulla questione. Il tema offre numerosi spunti di riflessione: la tutela degli investimenti degli attuali concessionari, la valorizzazione dell’immenso patrimonio costiero italiano, il rispetto delle regole sulla concorrenza, il rapporto con l’Unione Europea.

Intervenuti in qualità di relatori: Domenico Cerqua, magistrato della Corte dei Conti del Molise; Pino Ruta, avvocato amministrativista; Sergio Mostacci, Antonio Capacchione, presidente nazionale del Sindacato italiano balneari; Domenico Venditti, presidente Sib Molise; Andrea Ferrante, dottorando di ricerca dell'Università degli Studi del Molise.

“Una storia infinita”, il fil rouge dell’approfondimento, che è proprio il leitmotiv della vertenza Bolkestein.

