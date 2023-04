Dal 13 aprile addio alla "storica" corsa pomeridiana dell'Atm Termoli-Roma

TERMOLI. La concorrenza nel settore del trasporto pubblico extraurbano con rotte di lunga percorrenza è sempre più dura.

Dal prossimo 13 aprile, l’utenza termolese perderà uno degli storici collegamenti con la capitale, quello che dal Terminal bus di via Martiri della Resistenza conduce fino a Roma, con partenza alle 14.15.

Decenni di vita per questo tragitto, che permetteva di raggiungere la città eterna e che garantiva anche un rientro serale a chi aveva trascorso la giornata nella metropoli italiana.

Insomma, l’ennesimo tassello che viene meno rispetto a una offerta del territorio che sui trasporti sembra andare indietro e non avanti. Va sottolineato che questa corsa è “a rischio d’impresa” e se non c’è convenienza da parte dell’autolinea non ha senso procrastinarla, così come avverrà tra una dozzina di giorni. C’è chi oggi già predilige recarsi a San Salvo e partire da lì con collegamenti abruzzesi per raggiungere Roma. È una scelta, chiaramente. Ma in una realtà che non permette viaggi competitivi in treno per andare dall’Adriatico al Tirreno, viene meno comunque un punto di riferimento, che era sopravvissuto persino all’emergenza Covid.

Soprattutto gli studenti, negli anni, lo avevano trovato molto funzionale, così come coloro che tornavano e ripartivano dal Molise, loro terra d’origine, dalle località che affacciavano sulla valle del Trigno, così non sarà più e già da tempo non era più possibile utilizzarlo per collegamenti territoriali.

«Si avvisa la gentile utenza che a far data dal 13 aprile 2023 la corsa delle 14.15 Termoli-Roma e la corsa delle 19.15 Roma-Termoli verranno soppresse», questo il messaggio.