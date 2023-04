Autismo: «In Molise solo speranze!»

TERMOLI. Dal presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, in prima linea nella battaglia sull'autismo e sulla condizione del Molise rispetto a questa patologia, l'ennesima presa di posizione in occasione del 2 aprile, che come ogni anno, è la Giornata Mondiale della consapevolezza sull'Autismo.

«In questa occasione i palazzi, in primis quelli istituzionali, si illuminano di blu per richiamare alla necessità dell'inclusione e per favorire il diritto alla normalità anche ai soggetti affetti da tale patologia.

In questa giornata tutti i riflettori sono puntati su questa condizione: fioccano iniziative, convegni, appelli e proposte, da parte delle famiglie organizzate in associazioni. Appelli che, purtroppo, il più delle volte cadono nel vuoto per gli altri 364 giorni dell’anno, con il gravoso “fardello” che torna alle famiglie e ai loro ragazzi lasciate sole, con le loro sfide da affrontare e le difficoltà che queste comportano.

In Italia sono circa 400mila le persone con disturbi dello spettro autistico. Dai dati dell’Istituto Superiore di Sanità si rileva che in Italia 1 bambino su 77 nati presenta un disturbo dello spettro autistico con prevalenza maggiore nei maschi, circa 4,4 volte in più, rispetto alle femmine. E’ un mondo che contando i familiari coinvolge 2 milioni circa di cittadini.

Dal 2015 è in vigore la legge 134 sull’autismo che riconosce la necessità di percorsi sanitari per la diagnosi tempestiva e la presa in carico intensiva, e i servizi socio-sanitari dedicati. Sottolinea che l’autismo ha bisogno di ricerca scientifica di base per individuare cause e nuove terapie. Pone il bisogno di un'efficace inclusione scolastica e di percorsi lavorativi di emancipazione, oltre a specificare che l’autismo colpisce tutto il nucleo familiare, ed i bisogni socio assistenziali non sono automaticamente esigibili in base alle leggi che tutelano le altre disabilità.

Nel Molise l’autismo, rispetto alle altre regioni, è ancora in forte ritardo!

Anche per l’autismo la regione risulta l’unica a non avere un centro ospedaliero di riferimento regionale. Come nel resto del paese, anche in Molise il numero dei soggetti autistici cresce, ma non ancora è dato sapere il numero complessivo,

L’autismo è un problema sempre più grave e paralizzante per molte famiglie. Le persone con autismo non hanno accesso a servizi appropriati e per lo più vivono in casa assistiti fino all’ultimo dai genitori.

Ancora oggi, in assenza di un piano specifico regionale, il disagio di tante famiglie molisane è grande non avendo la possibilità di utilizzare una struttura regionale capace di diagnosticare i sintomi dello spettro autistico. Famiglie costrette a rivolgersi a strutture di altre regioni con i famigerati viaggi della speranza.

Solo in Molise non è possibile la presa in carico degli utenti bisognosi in quanto mancano nell’intero territorio le strutture ambulatoriali capaci di praticare programmi terapeutici personalizzati indispensabili per consentire una vita migliore possibile per i bambini affetti da patologia di comportamento, e per le loro famiglie.

Oggi è possibile eseguire solo alcuni trattamenti terapeutici di recupero presso qualche struttura privata in convenzione. Esiguo è il numero degli autistici che oggi possono avvalersi delle strutture convenzionate, la maggioranza delle famiglie è costretta a utilizzare centri privati a spese proprie. Spese che le famiglie con grande difficoltà riescono a ricevere il rimborso, come per legge stabilito, dalla regione, al punto di essere costretti a rivolgersi alla magistratura.

Maggiore è il dramma per le persone con autismo di livello grave e con insufficiente autonomia, quando la famiglia per qualsiasi motivo non è più in grado di provvedere alla loro assistenza. Questi soggetti rischiano di essere inseriti, se non abbandonati, in strutture inadeguate come le Rsa, o peggio se ricoverati nei reparti psichiatrici ospedalieri in attesa che si liberi un posto letto.

La bozza di proposta del Pos 2022/2024 disposta dal Presidente e Commissario ad acta alla sanità, Donato Toma, soggetta all’approvazione preventiva del Tavolo Tecnico Interministeriale, dovrà essere meglio definita e integrata, contemplando per l’Autismo una rete di centri e ambulatori per le terapie specifiche, indispensabili per garantire i Lea.

Purtroppo la proposta di P.O.2022/24 presentata da diversi mesi ai Tecnici Ministeriali, inspiegabilmente risulta ad oggi non ancora viene approvata. Alle famiglie non restano che le speranza.

Di positivo va annoverato il Decreto emanato a marzo del 2022 dal Commissario ad acta Toma, definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio dell’attività sanitaria di strutture deputate alla erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti affetti da autismo, per le quattro tipologie sanitarie previste: Ambulatorio, Riabilitazione domiciliare, Centro diurno, Comunità assistenziale.

Il finanziamento, per i bienni 2020/2022 e 2022/24, di 177milioni di euro ripartiti tra le regioni per progetti, ricerche, e assistenza alle persone con disturbi dello spettro autistico.

Al Molise sono stati assegnati € 245.000 per il 2020/2022, e € 490.000 per il 2023/2024.

Ancor più importante è la prosecuzione nella realizzazione dell’iniziativa annunciata dal vescovo Gianfranco De Luca, Vescovo della Diocesi Termoli-Larino, nel Convegno sull’autismo organizzato nell’aprile dello scorso anno dal Comitato San Timoteo, di realizzare a beneficio delle persone con disabilità il “Villaggio Laudato Sì”. Domenica 26 marzo c’è stata l’importante manifestazione con la benedizione dell’area da parte di S, Eminenza Cardinale Giovanni Battista Re, e la posa della Prima pietra benedetta dal Santo Padre Papa Francesco lo scorso 10 marzo.

Un “segno” che lascia ben sperare le famiglie con disabili in un futuro migliore».