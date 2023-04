Ripresa l'attività alla Riserva naturale Lipu

CASACALENDA. Ripresi oggi gli appuntamenti della Riserva naturale Lipu di Bosco Casale. Come ogni anno l’area protetta propone una serie di eventi dedicati alla flora e alla fauna oltre ad attività didattiche e divulgative indirizzate ai giovani e alle famiglie.

Domenica prossima si svolgerà una visita guidata alla scoperta dei fiori del bosco, mentre domenica 9 sarà possibile partecipare all’appuntamento “Girovaghi per natura”. Sempre ad aprile, questa volta sabato 29, in presenza delle autorità verranno presentati tutti i lavori di adeguamento che hanno trasformato l’Oasi in Riserva naturale regionale.

Sabato 6 e domenica 7 maggio vi saranno le giornate nazionali della “Festa delle Oasi e Riserve Lipu”, durante le quali sarà possibile partecipare a visite, mostre e attività per i più piccoli. Domenica 4 giugno sarà la volta delle farfalle, con l’appuntamento fisso “Farfalle, che passione!” Si proseguirà il 16 luglio con un evento dedicato agli animali poco conosciuti e misteriosi, mentre ad agosto sarà possibile partecipare a un workshop esperienziale con l’eco-tuner Angela Damiano. Il 3 settembre invece sarà la volta dei bambini con giochi e gare tutti ispirati alla natura. Gli appuntamenti proseguiranno anche in autunno-inverno e verranno comunicati a fine estate.