Statale 89 Garganica, Casanova (Lega): “Via alla gara, finalmente pagina nuova al Sud"

GARGANO. “Ottimo il cambio di marcia impresso sulle infrastrutture del Sud da Matteo Salvini. È tempo di crescere e di far crescere il Mezzogiorno”. È il commento dell’europarlamentare Lega - ID Massimo Casanova, membro della Commissione Trasporti in Ue, alla notizia del via alla gara per la SS89 Garganica, pubblicato da Anas in Gazzetta Ufficiale.

Quasi 400 milioni di euro il costo dell’opera che prevede la realizzazione della tratta compresa tra Vico del Gargano e Peschici, primo stralcio del più ampio collegamento tra Vico del Gargano – Vieste. “Ne ho parlato a più riprese con Anas nei mesi scorsi. I nuovi 7,3 km consentiranno una migliore viabilità, l’economia e il turismo in un territorio che attende da tempo modernizzazione viaria e riduzione dei tempi di percorrenza - commenta Casanova -. Non solo, perché sappiamo bene quale sia il tasso di incidentalità dell’area a causa di collegamenti vetusti e poco sicuri, che finalmente saranno messi in sicurezza. Un ringraziamento al vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini e ad Anas per la celerità con cui si sta intervenendo su dossier strategici per i nostri territori”.