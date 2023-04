Pianeta minori e tutele giuridiche, l'asse forense tra basso Molise e Senato

ROMA. Nella sala capitolare di Palazzo della Minerva, presso il Senato della Repubblica in Roma dibattito sulle dinamiche e le criticità legate al fenomeno della sottrazione di minori nello scenario transnazionale. L’evento è stato organizzato dall’associazione Ami Molise, che associa i legali matrimonialisti, capitanato dall’avvocato Michaela Bruno, in collaborazione con il consiglio dell’ordine degli avvocati di Larino, la Scuola forense frentana e lo studio legale Cataldi, ha avuto come protagonisti i nomi più importanti del diritto italiano. L’evento, accreditato con quattro crediti formativi dal Coa di Larino, è stato moderato dall’avvocato Micaela Bruno. Il presidente nazionale dell’Ami, Gian Ettore Gassani, ha evidenziato la necessità di una professionalità dinamica pronta agli spostamenti e alla ricerca di mediazioni diplomatiche. Sapiente la moderazione del direttore della Scuola Forense Frentana Micaela Bruno, che ha dichiarato:

«L’argomento della sottrazione internazionale di minori pur se di nicchia rappresenta uno degli aspetti più problematici nella tutela dei minori in territorio nazionale ed estero. La natura transnazionale delle condotte richiede attenzione al diritto internazionale, predisposizione alla mediazione diplomatica e a una professionalità trasversale, che si muova con cautela per la tutela dei diritti dei più fragili».

L’autorità garante per l’adolescenza e l’infanzia, Carla Garlatti, ha introdotto i lavori con una carrellata sulle modifiche introdotte dalla riforma carta abbia tutela dei minori. Seguita dal senatore Costanzo Della Porta, che ha valorizzato l’importanza dell’ascolto e dell’osmosi tra politica e cittadino, così come dal senatore Cataldi che ha sottolineato quanto la tutela dei minori sia la salvaguardia del bambino che è in ciascuno di noi.

Il presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Larino, Michele Urbano, ha sottolineato l’importanza degli aspetti deontologici nel rapporto con i colleghi di altri Stati, rimarcando l’importanza della formazione e del lavoro svolto dalla Scuola forense fontana nell’impegno giuridico forense. È interessante lo spunto fornito dall’avvocato Clino Pompei, destinatario della sentenza oggetto dei lavori per il commento della quale in aula presenti il presidente Genovese nonché la consigliera estensore relatrice.

A seguire gli interventi della professoressa Laura Guercio sull’importanza di un coordinamento internazionale per scongiurare la deportazione dei bambini e individuare come crimine di guerra gli abusi perpetrati con prepotenza dagli stati più grandi contro le piccole realtà. A chiudere i lavori gli interventi di Paolo Maria Storani e Illy Pace, cofondatori dello studio Cataldi che hanno con spunti brillanti concluso una giornata intensa di attività giuridico professionale.