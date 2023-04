Gara deserta per sei dei 7 chioschi: nessuna domanda per Rio Vivo, "tira" solo il lungomare Nord

TERMOLI. Non c'è molta fortuna per l'assegnazione delle aree da adibire a chioschi nella città di Termoli. Ormai sono diverse le amministrazioni che hanno provato a rivitalizzare il territorio con questo tipo di insediamenti, di cui sono andati a buon fine solo alcuni investimenti da parte dei privati. Rilanciato nello scorso autunno, anche l'ultimo bando ha prodotto delle criticità, tra cui un ricorso al Tar per la zona più appetibile, quella del lungomare Nord in via Amerigo Vespucci, come abbiamo riferito giorni fa.

Proprio per quel tratto sono state presentate le uniche domande relative al nuovo avviso, 2 per la postazione ex stazione Agip e ben 7 per lo spazio antistante al lido Aloha. Tuttavia, all'esito della fase di verifica della commissione di gara, è stata assegnata solo la location antistante il lido Aloha. Le altre tutte deserte, compreso quella all'ex stazione Agip. C'è da sottolineare che per via Rio Vivo, via Catania, via Fortore, via degli Aceri e via Corsica non sono state presentate domande.