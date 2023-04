Il Ct dell'Italvolley Ferdinando De Giorgi incontra gli studenti dell'UniMol

CAMPOBASSO. Il gran giorno è arrivato. Domani – martedì 4 aprile – dalle ore 11 il commissario tecnico dell’Italvolley Ferdinando De Giorgi sarà in Molise per partecipare all’Unimol ad un incontro con studenti dell’Ateneo ed appassionati.

In un’Aula Magna, che si preannuncia sold out, ci saranno anche il rettore Luca Brunese, il governatore Donato Toma ed il sindaco di Campobasso Roberto Gravina (quest’ultimo con una particolare affinità con l’universo sottorete, per essere il fratello di Pasquale, ex centrale azzurro, oltre che, tra gli altri club, di Parma, Treviso e Macerata).

Ad accompagnare De Giorgi ci sarà il numero uno federale Giuseppe Manfredi, che si soffermerà anche sull’evento di punta ospitato in Molise tra il 26 giugno ed il primo luglio, ossia l’Aequilibrium Cup Trofeo delle Regioni 2023, che porterà sul territorio il meglio del movimento giovanile nazionale. Il numero uno nazionale della Fipav, peraltro, entrerà anche in un tema di grande interesse per le strutture sportive del territorio: ossia gli interventi di riqualificazione che, grazie al sostegno dello sponsor Aia, saranno effettuati su due impianti campobassani: Villa De Capoa ed il Pertini.

Assieme a Manfredi, al tavolo, ci sarà anche il presidente del comitato regionale Molise della Federvolley Gennaro Niro, pronto a far emergere tutta la propria soddisfazione per una nuova sfida che attende la struttura federale territoriale.

A moderare la mattinata sarà il delegato alle attività sportive per Unimol, il professor Germano Guerra.