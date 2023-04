Vite in gioco: «Dalle dipendenze nessuno è immune e non ci si salva da soli»

GUGLIONESI. Vite in gioco è il progetto promosso dal SerD di Termoli per la prevenzione ed il trattamento del Gioco d’Azzardo più noto come ludopatia, un termine di moda, ma impreciso a descrivere il fenomeno, come ha ben spiegato la dottoressa Paola Di Sabato, referente del progetto, nell’incontro promosso dall’Anteas di Guglionesi nel pomeriggio di venerdì 31 marzo.

L’incontro, moderato dall’assessore con delega alle Politiche Sociali e Sanitarie del Comune di Guglionesi, avvocato Carmelina Minchillo, si è svolto nello storico Palazzo di via XXIV maggio, sede dell’Anteas e centro aggregativo di adulti e anziani dove si svolgono molteplici attività di carattere sociale che, ha spiegato la dottoressa Di Sabato, sono un primo fattore di contrasto alle dipendenze, e in particolare, a quello che tecnicamente viene definito Gap – Gioco d’Azzardo Patologico che si contraddistingue, ha chiarito l’esperta ad un pubblico numeroso, attento e partecipe, per due caratteristiche fondamentali che devono coesistere: una posta in gioco in denaro che sia basata esclusivamente sulla fortuna.

«Questi due elementi- ha spiegato la dottoressa Di Sabato- sono quelli che definiscono il gioco d’azzardo che fa spendere somme di denaro in giochi e scommesse che non prevedono l’utilizzo di qualche abilità specifica, ma solo la fortuna; che poi c’entra poco, ha aggiunto la dottoressa, con sistemi studiati da matematici e statistici per far vincere sempre il “banco”».

«Diventa patologico- ha spiegato ad un pubblico a tratti anche commosso dalla lettura di alcuni stralci di conversazioni avute con i suoi pazienti- quando il gioco prende il posto della realtà, quando altera il comportamento del giocatore alienandolo da tutto il resto, spingendolo in una spirale di eventi e danni scandita in quattro fasi, quattro stadi del disturbo che portano infine alla disperazione del paziente che non vede più vie d’uscita».

Il Progetto Vite in gioco approccia alla cura del Gap con un assetto integrato che tiene conto dell’aspetto piscologico, ma anche di quello biologico del paziente, laddove vi sono carenze di alcuni neurotrasmettitori che possono alterare la percezione della pericolosità delle proprie azioni.

Ma in particolare, ha evidenziato la dottoressa Di Sabato, è l’approccio sociologico allo studio del Gap che mostra che questo disturbo, che non è una malattia perché può anche regredire da solo per volontà del paziente, attecchisce maggiormente laddove dilaga la solitudine, l’assenza o la riduzione del contatto umano, delle relazioni.

Per questa ragione la dottoressa ha mostrato vivo apprezzamento per la realtà dell’Anteas di Guglionesi che ha anche organizzato un piccolo e squisito rinfresco fatto in casa dalle laboriose associate e ha risposto con entusiasmo alla richiesta di compilare un veloce questionario anonimo per consentire la raccolta di dati utile al progetto.

Infine, la dottoressa Di Sabato ha distribuito ai presenti delle graziose piantine in piccoli vasetti con il numero di telefono dell’equipe di “Vite in Gioco” con l’intento di raggiungere il maggior numero possibile di pazienti affetti dal disturbo e di parenti e amici che non devono mai far mancare il loro supporto e l’ascolto senza pregiudizio e senza preconcetto alcuno perché, ha concluso, dalle dipendenze, tutte, e in particolare dal Gap, nessuno è immune e non ci si salva da soli.

