Rotatoria all'uscita del casello dell'A14, definito il progetto nella conferenza dei servizi

TERMOLI. Definito nella conferenza dei servizi indetta dal Comune di Termoli con tutti gli enti coinvolti l’iter amministrativo per la realizzazione della nuova rotatoria al casello autostradale dell’A14, a Termoli.

Un intervento che viene realizzato a compensazione (uno dei 3 previsti dall’accordo di programma) della lottizzazione Andreoli, in corso di edificazione alla periferia Sud di Termoli.

Rotatoria che verrà insediata per disciplinare il traffico indotto dalle attività previste dall’intervento urbanistico di piano denominato “Lottizzazione Andreoli” in Termoli alla contrada Greppe di Pantano a servizio della lottizzazione e della viabilità esistente.

L’intervento urbanistico prevede l’insediamento di attività a carattere direzionale-commerciale per una superficie totale di 20.000 mq, suddivisa in quattro edifici, oltre alla realizzazione di 19 edifici, con destinazione residenziale, che si sviluppano su 5 piani per un totale di 285 alloggi (3 appartamenti per piano).

L’accesso alla lottizzazione sarà garantito dalla strada comunale che si immette nella rotatoria da realizzarsi, già prevista dal Piano Regolatore Generale vigente.

Nella rotatoria confluiranno, inoltre, la strada di proprietà del Consorzio Industriale Valle del Biferno, la bretella di collegamento al casello autostradale della A14, la corsia di decelerazione dalla SS87. Il dimensionamento della rotatoria è stato fatto stimando i flussi di traffico attratto e generato dall’intervento urbanistico proposto oltre ai flussi relativi ai rami confluenti.

La scelta progettuale proposta considera la contemporaneità dei massimi valori dei flussi di traffico generati dalle attività esistenti e da insediare; in realtà tale circostanza non si verifica in quanto i massimi valori degli afflussi relativi alle grandi strutture di vendita (da insediarsi), che si rilevano nel pomeriggio del fine settimana nel periodo pre-natalizio sono sfasati temporalmente rispetto agli usuali periodi di punta relativi alla viabilità ordinaria (esistente) che, invece, si registrano nei giorni feriali (in particolare, i massimi valori di flusso relativi al casello autostradale si registrano nel periodo estivo).

Dalla relazione del progettista incaricato, l’ingegner Luigi Berchicci, emerge che sono state effettuate diverse simulazioni e verifiche per cercare di ridurre al minimo l’impatto dell’opera da realizzare con l’attuale sistemazione viaria (svincolo autostradale).

Dalle verifiche effettuate è risultato necessario realizzare una rotatoria di diametro esterno pari a 36 metri con larghezza della corsia dell’anello centrale (corona giratoria) paria a 8,50 metri oltre ad una fascia valicabile di 1,50 metri.