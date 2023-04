Quasi dieci milioni di euro di fondi del Pnrr: parte la ricognizione sui progetti

TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli ha operato una ricognizione sui fondi e i relativi progetti legati al Pnrr.

Argomento di stretta attualità, viste le criticità emerse in ambito nazionale, sulla capacità di spesa delle risorse del programma comunitario varato a seguito della pandemia da Covid nell’Unione europea.

Da via Sannitica sono questi i finanziamenti ricevuti dal Comune di Termoli e successivamente confluiti nel Pnrr, come comunicati dal settore Lavori Pubblici, per un totale di quasi dieci milioni di euro (9,862 milioni per l’esattezza).

Gli interventi più significativi sono quelli relativi alla riqualificazione dell’area di Pozzo Dolce, con 5 milioni di euro (e un progetto che ne vale il triplo), il miglioramento sismico della scuola di piazza Monumento, per 2,1 milioni e la messa in sicurezza di Ponte Tamburro, per 997mila euro.

Gli altri progetti inseriti e perimetrati nella contabilità dell’ente si riferiscono alla serie di stralci per la riqualificazione di via Martiri della Resistenza e dell’efficientamento energetico del municipio.

Infine, gli adeguamenti funzionali per le scuole dell’infanzia di via Tremiti e le primarie di Via Po e via Maratona.