Al via i lavori di ristrutturazione per la Capitaneria di porto

new look

new look mar 04 aprile 2023

TERMOLI. Partono oggi i lavori di ristrutturazione della Capitaneria di Porto a Termoli. Lo rende noto, tramite un’ordinanza, il Capitano di Fregata il comandante Sergio Mostacci.

«Nel porto di Termoli- si legge nell’ordinanza- dalla data della presente ordinanza e per la durata presunta di 365 giorni, la Ditta Impresa Costruzioni Industriali – I.C.I. s.p.a., per conto del Provveditorato Interregionale per le Opera Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata effettuerà lavori di ristrutturazione della sede logistica della Capitaneria di porto di Termoli. Nel periodo di tempo sopra specificato, le aree ed i tratti di strada interessati dai lavori sono interdetti al passaggio pedonale e veicolare, ed a qualsiasi altra attività connessa.

La Ditta Impresa Costruzioni Industriali – I.C.I. s.p.a., dovrà provvedere ad interdire fisicamente l’area oggetto dei lavori, mediante l’apposizione di barriere, personale di guardia ed appositi cartelli monitori al fine di segnalare il relativo divieto di accesso a persone e mezzi, nonché segnalare il divieto di sosta con rimozione forzata di mezzi in ciascuna area interessata. Inoltre, la Ditta Impresa Costruzioni Industriali – I.C.I. s.p.a., dovrà garantire, mediante apposizione di idonea cartellonistica, la viabilità portuale durante l’esecuzione dei lavori di cui al RENDE NOTO, anche con l’eventuale attuazione di un senso unico alternato.

In particolare, l’esecuzione delle operazioni di trasloco, con riferimento alla collocazione dei mezzi in fase operativa, dovrà soddisfare le seguenti condizioni:

· destinare una sezione residuale di carreggiata (negli eventuali casi di restringimento/senso unico alternato) tale da garantire in condizioni di sicurezza il transito veicolare con particolare riferimento all'eventuale passaggio dei mezzi in servizio di soccorso e/o emergenza, e comunque non inferiore in larghezza secondo quanto definito nel presente dispositivo;

· garantire, in condizioni di sicurezza, la fruizione degli spazi di sosta per veicoli al servizio delle persone disabili;

· garantire, in condizioni di sicurezza, l'accesso e l'uscita dei veicoli presso eventuali passi carrabili ivi presenti;

· adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione pedonale (compresi attraversamenti pedonali, accessi ad abitazioni, a uscite di sicurezza e ad attività di varia tipologia);

· adottare le partiture distanziometriche e i relativi schemi di segnaletica di cui alle Tabelle del Disciplinare Tecnico introdotto con Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Inoltre, il soggetto richiedente, in premessa citato, dovrà assolvere gli obblighi inerenti la collocazione della prescritta segnaletica, conformemente a quanto disposto dal DPR 16 dicembre 1992 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e più specificatamente:

· apporre e mantenere nelle ore diurne e notturne in perfetta efficienza la segnaletica stradale, oltre a rendere visibile il personale addetto ai lavori ed esposto al traffico dei veicoli;

· conservare il presente provvedimento, da esibire su richiesta degli Ufficiali e degli Agenti della capitaneria di porto e di polizia stradale;

· apporre almeno 48 ore prima rispetto all’inizio dell’installazione del cantiere stradale, la segnaletica di divieto di sosta, ai sensi dell’art. 6, c. 4, lettera f), e dell’art. 7, c. 1, lettera a), del Codice della Strada. I cartelli dovranno essere integrati dal pannello raffigurante la rimozione forzata. L’avvenuta apposizione dovrà essere comunicata tempestivamente alla Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale di questo Comando per le verifiche di competenza;

· disciplinare la sosta e la circolazione veicolare e pedonale mediante idonei cartelli

· ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale permanente eventualmente oscurata, cancellata, danneggiata o rimossa.

Non sono soggetti al divieto il personale della Guardia Costiera, delle altre forze di polizia, dell’ordine o di emergenza che per compiti di istituto ovvero per necessità abbiano esigenza di accedere, oltre che il personale della ditta esecutrice dei lavori.