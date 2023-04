Una scuola intitolata a Giulio Rivera, Guglionesi non dimentica i suoi eroi

GUGLIONESI. L’istituto omnicomprensivo di Guglionesi cambia nome. È tutto pronto per l’intitolazione della scuola a Giulio Rivera, agente della Polizia di Stato morto da eroe, il 16 marzo 1978, nell'attentato alla scorta dell’onorevole Aldo Moro, in via Fani a Roma.

Rivera era un figlio guglionesano che a soli 24 anni perse la vita per la patria, credeva nella libertà, nella democrazia, nei valori. Tutti valori che vengono insegnati nelle scuole.

Ed è per questo motivo che domani, mercoledì 5 aprile, alle ore 11, nel cortile della scuola di piazza Indipendenza, ci sarà la cerimonia di intitolazione con lo svelamento della targa a Rivera dedicata.

A presenziare a questa importante giornata ci saranno, il Prefetto e il Questore di Campobasso, Anna Paola Sabatini dirigente titolare dell’ufficio scolastico regionale, Mario Bellotti sindaco di Guglionesi e Patrizia Ancora dirigente scolastica dell’omnicomprensivo “Giulio Rivera”.

Interverranno il deputato Gero Grassi, il professore Antonio Molino, Giovanni Ricci presidente dell’associazione “D. Ricci” per la memoria dei caduti in via Fani, Filippo Boni scrittore e autore del libro “Gli eroi di via Fani”, Agnese Moro figlia dell’onorevole Aldo Moro e Paola e Cristina Pace, figlie della professoressa Adele Terzano autrice del libro “Ciao Giù”.

A moderare l’incontro sarà presente la giornalista Valentina Fauzia.