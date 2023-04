La solenne messa crismale alla chiesa di San Francesco

TERMOLI. Entrano nel vivo gli appuntamenti della Settimana Santa. Mercoledì 5 aprile 2023, alle 18.30, nella chiesa di San Francesco di Assisi a Termoli, il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, presiederà la concelebrazione eucaristica con il rito della consacrazione del Sacro crisma e la benedizione degli oli per i catecumeni e per gli infermi. In questa occasione tutti i presbiteri rinnoveranno le promesse sacerdotali ma anche i consacrati e gli sposi potranno rinnovare i propri impegni legati al loro stato di vita e al ministero.

In seguito, il Vescovo consegnerà ai parroci e ai cappellani degli ospedali e dell’Hospice “Madre Teresa di Calcutta” di Larino gli oli che saranno presentati alle comunità nella Messa in “Coena Domini” del Giovedì Santo.

Scrive mons. De Luca: “Stiamo avvicinandoci alla Celebrazione della Pasqua che ha nel Triduo Pasquale il suo culmine; come ogni anno mercoledì santo Celebreremo la Messa Crismale che, come recita il Pontificale romano riformato “è quasi epifania della Chiesa, corpo di Cristo organicamente strutturato che nei vari ministeri e carismi esprime per la grazia dello Spirito, i doni nuziali del Cristo alla sua sposa pellegrina nel mondo”.

In quella occasione oltre ai sacerdoti, anche i consacrati e gli sposi potranno rinnovare i propri impegni legati al loro stato di vita e al ministero; questo rende ancor più evidente il clima di una vera festa del sacerdozio ministeriale all’interno di tutto il popolo sacerdotale e orienta l’attenzione verso il Cristo, il cui nome significa «consacrato per mezzo dell’unzione». Così prosegue il Pontificale romano riformato: «L’unica celebrazione che comprende sia il rito eucaristico che quello crismale, manifesta la stretta unione dei presbiteri e dei diaconi con il vescovo nel sacerdozio ministeriale, insieme alla realtà dell’unico sacerdozio battesimale, che, secondo la dottrina richiamata dal Concilio, è il fondamento stesso del sacerdozio ministeriale».

La colletta della Celebrazione e l’offerta che ogni presbitero vorrà dare andranno per sostenere i giovani della Diocesi che parteciperanno alla Gmg di Lisbona dal 28 luglio al 9 agosto 2023.

"Nell’attesa di incontrarci personalmente – scrive il presule De Luca – vi auguro di percorrere questo ultimo tratto verso la Pasqua con frutto e benedizione".