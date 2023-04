«Ricorrere ai medici delle strutture private convenzionate per evitare lo stop agli interventi»

TERMOLI. Il presidente del comitato San Timoteo Nicola Felice rilancia con un videomessaggio la questione del rischio di stop agli interventi programmati nell’ospedale San Timoteo di Termoli, a causa della carenza di medici anestesisti.

Se ne parla ormai da alcune settimane, dopo la diffida formalizzata ai vertici sanitari molisani da parte di quattro medici del nosocomio di viale San Francesco, vicenda al centro della conferenza stampa della scorsa settimana, con cui il comitato ha chiesto con forza l’intervento della Regione Molise e della delegazione parlamentare, rinvigorendo l’istanza sul decreto Molise.

Stavolta, alla luce delle indiscrezioni che renderebbero prossima la firma del commissario ad acta della sospensione di attività chirurgica programmata a Termoli, Nicola Felice chiede di integrare la disponibilità di medici anestesisti, allo scopo di scongiurare il blocco degli interventi, anche coinvolgendo le strutture private esistenti sul territorio regionale, con riferimento a quelle già convenzionate, come Gemelli Spa e Neuromed, ad esempio, ma non solo.

«La nostra proposta è di chiedere a tutte le strutture private presenti in Molise, già convenzionate, in primis le più grandi Gemelli, Neuromed, di mettere a disposizione i loro medici, soprattutto gli anestesisti a servizio degli ospedali pubblici, attualmente in forte crisi al punto di bloccare gli interventi chirurgici», le parole del presidente Nicola Felice.

Il presidente del comitato San Timoteo individua anche un percorso, in caso di accettazione da parte dei privati, con la stipula di un accordo a tempo determinato, in attesa che si risolvano i vuoti in organico nella rete ospedaliera dell’Asrem, fissando criteri e costi di utilizzo delle professionalità mediche.