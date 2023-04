Volontari antincendio, l'appello a chi vuole tutelare territorio e persone

TERMOLI. L’avvicinarsi della bella stagione, tra primavera e quella estiva, pone chiaramente in evidenza i rischi connessi all’innalzamento delle temperature, quelli correlati a incendi e roghi.

In questi ultimi anni, con il cambiamento del clima, anche la nostra piccola realtà regionale è stata interessata da numerosissimi incendi che purtroppo hanno distrutto fauna e vegetazione recando danni ingenti al nostro territorio.

«Per questo motivo, noi come Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso con sede a Termoli e Campomarino, vogliamo aiutare a proteggere la nostra terra chiedendo anche a te di unirti a noi nell’operare sugli incendi boschivi – lancia il messaggio-appello Mariangela Sforza, che ne è la presidente - nel mese di maggio si terrà un corso, completamente gratuito, per conseguire l’abilitazione che ci consente di operare a salvaguardia del nostro territorio.

Il corso sarà aperto a tutti i cittadini maggiorenni (massimo 60 anni).

Si precisa, per questioni organizzative ed operative, che la partecipazione al corso sarà consentita solo previa iscrizione alla nostra associazione. L’obiettivo è formare i volontari di protezione civile, da impiegare nella lotta attiva contro gli incendi boschivi, attraverso l’acquisizione di metodologie teorico-pratiche, nonché far acquisire le informazioni necessarie per valutare i rischi nelle aree di intervento e nell'uso delle attrezzature e dei Dpi.

Per unirti a noi ed iscriverti c’è bisogno solo dei seguenti requisiti: serietà, volontà, impegno e reperibilità nelle turnazioni.

Vuoi diventare volontario del nostro Nucleo Aib?

Contattaci ai numeri indicati in locandina per informazioni».