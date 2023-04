Eolico offshore Molise, «Un altro motivo in più per dire sì»

CAMPOMARINO. Torna a pronunciarsi a favore del progetto “Eolico offshore Molise” il dottor Francesco Paolo Baccari, peraltro esponente di Fdi, dove è delegato in assemblea nazionale. Interviene come portavoce del comitato Amici del Porto di Campomarino. «Un altro motivo in più per dire sì. Ogni 90 minuti scompare un’area di piante marine grande quanto tre campi da calcio. Sai cosa significa? Che nel tempo di gioco di una partita una quantità di ossigeno pari a quella prodotta da circa 10mila alberi è persa per sempre.

Più del 50% dell'ossigeno che respiriamo viene proprio dal mare e, se continuiamo di questo passo, presto le foreste marine scompariranno e non saranno più in grado di fornirne a sufficienza per la nostra sopravvivenza!

Ad essere minacciata è la foresta, o meglio, la prateria di posidonia oceanica, una fanerogama endemica del mar Mediterraneo e presente lungo molte aree costiere italiane. Può formare praterie sui fondali sabbiosi, dalla superficie fino ai 40 metri di profondità che lo "strascico intensivo" ha distrutto ma non in modo da potersi generare con una "palizzata di protezione" quale può essere il campo eolico previsto ad 25 Km dalla costa Molisana, sulla batimetrica dei 100 metri di profondità. Con il progetto del parco eolico in mare potremo proteggere, conservare e ripopolare le foreste marine che hanno reso in passato l'Adriatico tra i mari più pescosi al Mondo. Come già emerso più volte dai briefing di Amici del Porto di Campomarino l'ambiente marino è costantemente minacciato dalle azioni della "pesca intensiva", dai cambiamenti climatici e dai "luoghi comuni".

Siamo fermamente convinti che quel che rimane della prateria di Cymodocea Nodosa che da sempre ha prodotto ossigeno e habitat per le specie ittiche, possa essere salvata e protetta dal progetto di impianto eolico nel nostro mare».