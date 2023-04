Skatepark a Termoli, «Finalmente accolte le richieste dei giovani»

TERMOLI. Con una decisione storica, per i ragazzi di Termoli, l’amministrazione comunale ha finalmente approvato la costruzione di una nuova area skate, dopo anni di richieste da parte dei giovani del posto. La decisione è stata presa nel corso di una riunione alla quale hanno partecipato il vicesindaco Enzo Ferrazzano, l'assessore al turismo Michele Barile, l'azienda Topini, aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione della struttura e i ragazzi che da anni chiedevano un'area dedicata.

L'incontro è stato un'opportunità per i ragazzi di esprimere le proprie opinioni e fornire input sulla migliore soluzione per l'area skate. l'area adiacente all'ex bowling che era già stata individuata come il luogo ideale per l'impianto, ospiterà il primo pump track della regione Molise, offrendo una nuova entusiasmante attrazione per residenti e visitatori. La decisione rappresenta una significativa vittoria per i ragazzi che da anni si battono per la costruzione di una skate area.

Il nuovo pump track, una struttura moderna con basso inquinamento acustico promette di essere uno spazio pieno di divertimento dove persone di tutte le età potranno divertirsi non solo con i pattini ma anche con le biciclette. Il progetto - curato dall'architettlo Loreto - nasce dalla disponibilità del Comune ad ascoltare i pareri e le richieste dei giovani, che sono stati attivamente coinvolti nell'individuare la soluzione migliore.

Inoltre, il Comune sta già lavorando con i ragazzi per identificare un altro luogo in cui verrà costruito uno skatepark a tutti gli effetti. Lo skateboard è diventato una disciplina olimpica e, costruendo queste nuove aree, il comune offre ai giovani l'opportunità di allenarsi e potenzialmente eccellere in questo sport.

Termoli sta ora seguendo le orme di tanti altri comuni che hanno riqualificato con successo intere aree con la realizzazione di aree skate. Questo entusiasmante sviluppo promette di essere un'eccellente aggiunta alla città, ei giovani attendono con impazienza il suo completamento.

La decisione del comune di ascoltare gli i ragazzi e coinvolgerli nel processo decisionale è stata ampiamente apprezzata, a dimostrazione dell'impegno a sostenere la comunità e a rispondere alle esigenze dei suoi residenti.

All'incontro hanno preso parte Marco Lomma, Jhonny Gioia, Fabio Ventriglia e Giuseppe Pingitore.