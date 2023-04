"L'umiltà guidi i nostri passi", le parole del vescovo alla messa crismale

TERMOLI. Al via il Triduo Pasquale, messa crismale nella chiesa di San Francesco. Monsignor De Luca: "L'umiltà guidi i nostri passi".

Il tema dell’umiltà è stato al centro dell’omelia che ha preceduto il rito della consacrazione del Sacro crisma e la benedizione degli oli per i catecumeni e per gli infermi. L'olio prodotto dagli alberi di ulivo piantati nel luogo della strage di Capaci, simbolo di come che anche dalla morte possa rinascere l'amore, è stato aggiunto nell'ampolla del sacro crisma.

"L'umiltà – ha affermato il vescovo De Luca - è 'svuotarsi del proprio io', la disponibilità a scendere, a farsi piccoli e a servire i fratelli; è la volontà di donazione. E tutto questo, fatto per amore, non per altri scopi. Possiamo dire che l'umiltà è gratuità, è abbassarsi senza alcun interesse proprio o calcolo. Essere umile secondo il modello di Gesù significa dunque spendersi gratuitamente, non vivere solo per sé stessi (cfr. 2 Cor 5,15). Quando noi cerchiamo il plauso, i riconoscimenti, manchiamo di umiltà perché rompiamo la gratuità. In quel momento stiamo ricercando la nostra ricompensa".

In questa occasione tutti i sacerdoti hanno rinnovato le promesse sacerdotali, i consacrati e gli sposi potranno hanno rinnovato i propri impegni legati al loro stato di vita e al ministero.

Un augurio di cuore rivolto a tutta la comunità per vivere nell'amore, nella fraternità e nella bellezza delle relazioni il Triduo Pasquale e la Santa Pasqua di Risurrezione sotto una luce di speranza.

