I sepolcri: gli altari del giovedì Santo

TERMOLI. Tornano gli altari del giovedì Santo.

Una tradizione sentitissima, quella del giovedì Santo, che vede protagonisti i simboli della cristianità, legati ad un evento senza precedenti: l’ultima cena di nostro Signore su questa terra. Un momento lontano sulla linea del tempo e dal punto di vista storico, ma attuale nel ricordo e nella celebrazione, che rivive durante la settimana Santa. Proprio questa giornata chiude l’ultimo giorno della Quaresima ed inizia così il Triduo pasquale.

Dapprima la “Missa in Coena Domini”, dove si rammenta il gesto compiuto da Gesù che si inchinò a compiere un’azione inusuale come quella di lavare i piedi ai suoi discepoli. Poi il momento dell’Ultima cena e l’usanza di allestire gli altari della reposizione, noti anche come i “Sepolcri”.

I “Sepolcri” ricordano attraverso i simboli legati alla religiosità: quindi attraverso l’esposizione delle candele, dei fiori, dei vasi, dei nastri e anche dei calici, l’ultimo momento in cui Gesù spezzò il pane - simbolo della resurrezione - e bevve il vino - simbolo del suo sangue- che di lì a poco sarebbe stato versato per l’intera umanità.

Per l’occasione dell’allestimento degli altari della reposizione abbiamo fatto un piccolo reportage delle chiese della città. Un’emozione incredibile, poter pregare e sentire quella letizia nel cuore, che ci conduce poi nel vivo della passione, morte e della resurrezione di Gesù Cristo.

Anche il significato stesso della lavanda dei piedi: con essa si assiste ad un ribaltamento radicale, nel momento in cui il Signore si tolse le vesti, si cinse la vita con un asciugamano e con un catino pieno d’acqua si inginocchiò dinanzi gli apostoli. Lo stesso Pietro si oppose al gesto, non era concepibile che il suo maestro compisse un’azione simile.

L’Eucaristia viene poi riposta e custodita nel tabernacolo e sistemata insieme ai simboli, rappresentativi della comunità. Vengono, inoltre preparate delle composizioni floreali con germogli di semi, di grano o di altri cereali, questa è una delle tradizioni locali.

Nel nostro sopralluogo abbiamo scorto diverse particolarità che adornavano gli altari nelle varie chiese e tutti gli allestimenti sono stati curati nei minimi dettagli: dai veli color porpora, ai simboli legati al calice, alle candele, il pane, l’uva, le piante e il vino. Tantissimi i fedeli che dopo la messa sono rimasti a pregare dinanzi gli altari, è tradizione locale che si visitino almeno tre altari della reposizione. E un’altra tradizione è legata al suono delle campane durante il canto del Gloria, in quel momento rintoccano gli ultimi suoni, perché poi c’è il silenzio fino alla notte di Pasqua.

Questa giornata commemora l’istituzione dell’Eucarestia, del Sacerdozio ministeriale e il comandamento dell’amore fraterno - sempre attuale - un legame indissolubile e potente che non può spezzarsi mai.

