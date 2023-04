Camera di commercio e UniMol insieme per la digitalizzazione delle imprese

CAMPOBASSO. L’Università degli Studi del Molise e Camera di Commercio del Molise insieme per favorire la digitalizzazione delle imprese molisane. Questo il punto cardine della Convenzione recentemente stipulata. Ma non è tutto.

UniMol e Camera di Commercio del Molise, infatti, faranno fronte comune per sostenere e supportare il mondo delle imprese nel processo di individuazione dei nuovi fabbisogni di innovazione, facilitando anche il contatto e “l’interconnessione” con giovani laureati/e laureandi/e con specifiche e spiccate competenze, oggi più che mai necessarie, richieste e ricercate dal mercato del lavoro.

Senza tralasciare, naturalmente, la possibilità di ampliare le opportunità per la componente studentesca del corso di magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software del Dipartimento di Bioscienze e Territorio. Ed ecco pronto ed emanato, infatti, il bando il concorso “Un primo incontro con la cybersecurity”, ideato per individuare studentesse e studenti – regolarmente iscritti, per l’a.a. 2022/2023, alla magistrale – che svolgeranno un’attività pratica di cybersecurity con lo scopo di effettuare una preliminare valutazione delle misure di sicurezza di imprese del Molise, selezionate dalla Camera di Commercio del Molise attraverso un bando pubblico.

L’obiettivo nuovo e strategico di questa di questa iniziativa è duplice: da un lato avvicinare studentesse e studenti della magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software al mondo del lavoro, consentendo loro di effettuare una prima esperienza pratica in ambito cybersecurity; dall’altro, aiutare le imprese del territorio a comprendere se stanno adottando le giuste strategie difensive per preservare e tutelare i propri dati, oltre che dei clienti e fornitori.

Non resta che mettersi alla prova e aiutare le imprese del Molise a proteggere i propri dati partecipando al concorso “Un primo incontro con la cybersecurity”. Qui il Bando il Modulo di Domanda il Modulo privacy

C’è poi un’occasione imperdibile per avere tutte le informazioni e cogliere vantaggi e opportunità. Si terrà mercoledì 12 aprile, alle ore 15.00, il webinar dal titolo Cybersecurity: strumenti e strategie per la sicurezza della tua azienda.

Si tratta di un’iniziativa che si candida ad essere un’occasione e un momento per acquisire tutte le info necessarie in modo da avere il quadro di insieme della significativa opportunità.

Le iscrizioni al webinar entro le ore 12:00 del 12 aprile.