Commissione invalidità, Termoli è ancora ferma al palo

TERMOLI. Le buone notizie arrivano ma, purtroppo, in parte. Se da un lato la commissione d’invalidità di Larino è tornata operativa, ricordiamo che mancava solo una presa d’atto da parte della Regione, a Termoli, invece, rimane ferma e soprattutto senza assistenti sociali all’interno.

In base alla legge regionale che disciplina la materia, infatti, l’Asrem è tenuta ad individuare i componenti delle Commissioni mediche. Tali nominativi devono essere, successivamente, proposti alla Giunta regionale che deve approvarli, e solo a quel punto le Commissioni possono svolgere le proprie fondamentali funzioni.

Per le commissioni di Termoli quindi a che punto è la Giunta?

Intanto le pratiche continuano ad ammassarsi sui tavoli e i cittadini si trovano a mani vuote, senza la possibilità di avere convalidate sia la 104 che la legge 68.

Le commissioni si occupano di accertare la presenza dei requisiti sanitari necessari per l’ottenimento di pensioni e benefici. Nelle varie commissioni mediche che decidono la percentuale d’invalidità, la legge 104 e la legge 68, quella per le categorie protette, esiste anche la figura dell’assistente sociale.

La figura dell’assistente sociale è una figura importante per le commissioni. Il compito dell’operatore sociale all’interno di tali Commissioni è quello di contribuire all’analisi della situazione e alla valutazione degli elementi che determinano la condizione di handicap e/o disabilità, nonché delle ricadute sugli aspetti di relazione, autonomia e partecipazione alla vita sociale. L’assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

Termoli è ancora ferma al palo.