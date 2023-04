Stop alle soste abusive su viale Trieste, arrivano i "dissuasori"

TERMOLI. Ci sarà una novità sulla gestione della viabilità di viale Trieste, arriveranno i dissuasori delle soste abusive.

«Viale Trieste è una strada urbana di proprietà comunale nel centro di Termoli, a doppio senso di marcia e con parcheggi e marciapiedi su entrambi i lati; nel tratto antistante il liceo scientifico “Alfano”, in corrispondenza della fermata autobus di linea urbana sul lato in direzione via Molise, è presente uno smusso del marciapiede che permette l’accesso e la sosta irregolare dei veicoli al di sopra dello stesso - si legge nell'ordinanza - nel tratto sopra descritto la conformazione del cordolo trae in inganno l’utente stradale il quale ritiene di poter sostare all’interno di quello che sembrerebbe uno stallo, ma che in realtà è una diversa modanatura della pavimentazione del marciapiede; considerato che si sono verificati continui casi di sosta non autorizzata ovvero abusiva di veicoli sul marciapiede nel tratto descritto, dovendo delimitare le aree riservate ai pedoni, impedire il transito ai veicoli e controllare l'accesso nello spazi pubblici con dissuasori di sosta nello specifico costituiti da panettoni in calcestruzzo di colorazione gialla».

Per questo si ordina l’installazione di dissuasori di sosta in viale Trieste, secondo le caratteristiche indicate in premessa, sul marciapiede in prossimità della fermata dell’autobus di linea urbana nel tratto antistante il liceo scientifico “Alfano” sul lato in direzione via Molise.