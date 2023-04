Guasto all'adduttore del Liscione, Cavaliere: «Molise Acque affretti la riparazione»

CAMPOBASSO. Persistono i disagi sulla rete idrica del basso Molise, che registra notevoli danni all’adduttore centrale irriguo-industriale del Liscione, con conseguenti perdite di acqua che richiedono un intervento di manutenzione importante.

Per tale ragione l’assessore alle politiche agricole, Nicola Cavaliere, ha chiesto a Molise Acque di ottimizzare le giornate di lavoro in considerazione del fatto che le aziende agricole, presenti nel territorio interessato dal guasto, necessitano di risorse idriche importanti per la produzione di delicate colture di stagione.

“Le aziende agricole hanno bisogno di acqua per gestire in modo efficace la propria attività - ha commentato l’assessore Cavaliere - per questo ho chiesto alla governance di Molise Acque di organizzare i lavori programmati, raddoppiando i turni di lavoro, al fine di ridurre drasticamente le giornate di sospensione dell’erogazione idrica. È impensabile chiudere i rubinetti per tanti giorni ai nostri imprenditori e creare danni alle produzioni agricole in un periodo così delicato”.